Какие симптомы тела подсказывают вам, что вы выбрали не того партнера

Запах — это важный социальный инструмент в нашей жизни. Именно благодаря запаху наш мозг понимает, нравится нам это или нет. А знали ли вы, что именно запах является биологическим фактором организма человека при поиске или выборе партнера? Конечно этот процесс заложен в подсознании человека, однако он имеет большое влияние на личную жизнь.

Есть множество физиологических факторов в организме человека, которые подсознательно делают подсказки владельцу своего тела. Например, при появлении определенных симптомов, которых у вас раньше не было, можно узнать, что вам не подходит партнер с которым у вас сейчас отношения, или даже семья. Регресолог Ксения Дегтяренко объяснила, что есть определенные сигналы тела, о которых стоит знать. Именно они подсказывают, что надо менять что-то в личной жизни.

Как понять, что человек вам не подходит?

Запах тела вполне может быть сигналом, того что вы выбрали неправильного партнера. Ксения Дегтяренко отмечает, что вам может быть симпатичный человек, но если тело говорит, что его запах вам не нравится, скорее всего вы сделали неправильный выбор. Если после знакомства и развития отношений у вас начались проблемы с весом, например, вы резко похудели, или наоборот набрали вес, это также один из симптомов психосоматики, что рядом не тот человек. Если вы замечаете за собой, что отсутствие партнера рядом вас устраивает и даже чаще всего вам нравится, что он/она на работе, с друзьями, на прогулке. Тогда это один из сигналов, что что-то в этих отношениях не так. Среди симптомов могут быть и физиологические проявления. Например, вы заметили, что начали отекать, хотя до этого такого не было. Важно понимать, что это также может быть проявлением различных физиологических недугов поэтому стоит перестраховаться и обратиться к врачу. Если в отношениях с партнером вы чувствуете, что теряете к себе интерес, считаете себя некрасивой/некрасивым, неуверенно чувствуете себя в кругу родных или друзей — это свидетельствует о занижении самооценки. Если у вас упала самооценка при наличии партнера, то это явный признак того, что эти отношения вам не подходят. Также одним из проявлений, что ваши отношения вам не подходят, это снижение уровня положительных эмоций. Если вы стали меньше улыбаться, вам не приносит удовольствие время провождения с партнером, тогда стоит задуматься, рядом ли с вами тот человек, которого вы хотите видеть. Доверяйте своим ощущениям и подсознательным сигналам. Если есть внутреннее ощущение "что-то не так" значит действительно что-то идет не так. Остановитесь на этом "что-то не так" и попробуйте ответить, что же все-таки не устраивает, или возможно кто-то не устраивает. Если рядом с партнером или при мысли о нем вы чувствуете тревожность, это один из весомых признаков, что с отношениями надо что-то делать. Если находясь рядом с партнером вы чувствуете напряжение в плечах и шее, вероятнее всего, что-то вам не дает чувствовать себя расслабленной. Это своеобразный сигнал тела, что надо прервать эти отношения. Обострение болезней или не прекращающийся молочница/цистит — это явный признак, что партнер вам не подходит. Об этом свидетельствует даже физиологическое состояние вашего организма. Конечно, если у вас нет желания заниматься сексом со своим партнером, тогда лучше всего разорвать такие отношения. Они не будут приносить пользы ни вам, ни человеку, который рядом. Если начались проблемы по-женски и они не останавливаются, значит подсознание подсказывает вам, что человек, который рядом не подходит.

Регресолог Ксения Дегтяренко отмечает, что наше тело очень мудрое. Оно сигнализирует нам о том, что не так с нами происходит.

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