Салат с фасолью и морковью по-корейски: блюдо за 15 минут
Салат с фасолью отлично подойдет как самостоятельная закуска или как дополнение к основным блюдам.
Салат с фасолью и морковью по-корейски — это вкусное и питательное блюдо, идеально подходящее для особых случаев. Сочетание ароматной фасоли и острой моркови по-корейски придаст вашему столу разнообразие и новые вкусовые ощущения. На приготовление салата у вас уйдет не более 15 минут, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- консервированная фасоль (белая или красная) — 400 г;
- морковь по-корейски — 200 г;
- свежий огурец — 1 штука;
- кукуруза консервированная — 150 г;
- зеленый лук — 3 пера;
- сыр твердых сортов (например, чеддер) — 100 г;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- чеснок — 2 зубчика;
- сок лимона — 1 столовая ложка;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Шаг 1. Откройте банку с фасолью, слейте жидкость и промойте фасоль под холодной водой. Поместите в салатник.
Шаг 2. Огурец нарежьте тонкими ломтиками или полосками. Добавьте к фасоли.
Шаг 3. К моркови по-корейски и консервированной кукурузе добавьте мелко нарезанный зеленый лук.
Шаг 4. Натрите сыр на крупной терке и добавьте в салатник.
Шаг 5. В отдельной миске смешайте оливковое масло, выдавленный через пресс чеснок, сок лимона, соль и перец.
Шаг 6. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.
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