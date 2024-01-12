Салат с фасолью и морковью по-корейски: блюдо за 15 минут

Салат с фасолью отлично подойдет как самостоятельная закуска или как дополнение к основным блюдам.

Салат с фасолью и морковью по-корейски — это вкусное и питательное блюдо, идеально подходящее для особых случаев. Сочетание ароматной фасоли и острой моркови по-корейски придаст вашему столу разнообразие и новые вкусовые ощущения. На приготовление салата у вас уйдет не более 15 минут, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

консервированная фасоль (белая или красная) — 400 г;

морковь по-корейски — 200 г;

свежий огурец — 1 штука;

кукуруза консервированная — 150 г;

зеленый лук — 3 пера;

сыр твердых сортов (например, чеддер) — 100 г;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

чеснок — 2 зубчика;

сок лимона — 1 столовая ложка;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Шаг 1. Откройте банку с фасолью, слейте жидкость и промойте фасоль под холодной водой. Поместите в салатник.

Шаг 2. Огурец нарежьте тонкими ломтиками или полосками. Добавьте к фасоли.

Шаг 3. К моркови по-корейски и консервированной кукурузе добавьте мелко нарезанный зеленый лук.

Шаг 4. Натрите сыр на крупной терке и добавьте в салатник.

Шаг 5. В отдельной миске смешайте оливковое масло, выдавленный через пресс чеснок, сок лимона, соль и перец.

Шаг 6. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

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