Карта здоровья. О каких болезнях расскажет расположение прыщей на лице

Прыщи на разных частях лица могут указывать на не или иные заболевания. Узнайте, что расположение прыщей на лице может рассказать о вашем состоянии здоровья.

На лице находится высокая плотность сальных желез, которые отвечают за выработку кожного сала — маслянистого вещества, способствующего развитию прыщей. На самом деле, прыщи на лице непредсказуемы по своей природе и могут возникнуть в любое время и в любом месте. Однако расположение прыщей может многое рассказать о вашем внутреннем здоровье. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Доктор Ришаб Раджа Шарм говорит, что картирование лица, основанное на традиционных китайских и аюрведических практиках, является старинным методом, который может помочь проанализировать кожу. "Эта техника предполагает разделение кожи лица на девять зон, чтобы получить представление о потенциальных проблемах со здоровьем, влияющих на внутренние органы и общее самочувствие", — говорит Шарм. Итак, о чем же может рассказать расположение прыщей на разных участках лица?

Лоб

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По мнению доктора Шармы, лоб связан с тонким кишечником и нервной системой, что потенциально указывает на проблемы с пищеварением, нерегулярный сон, стресс и накопление токсинов.

Углы лба связаны с почками и мочевым пузырем, что может говорить о плохой детоксикации, пищевой непереносимости, плохой циркуляции лимфы, чрезмерному выделению жира и стрессе. А область между бровями связана с печенью, поэтому к возникновению прыщей в этой зоне приводит пищевая аллергия, алкоголь и курение.

Нос

Нос обычно ассоциируется с закупоренными порами, что часто приводит к появлению прыщей. Доктор Ананд Пракаш считает, что прыщи в этой области либо указывают на то, что вы едите слишком много жирной пищи, либо боретесь с гормональным дисбалансом.

Щеки

Щеки отражают внутреннюю работу нашей пищеварительной и дыхательной систем, сказал доктор Пракаш, добавив, что прыщи могут указывать на загрязнение воздуха или выбор продуктов питания, которые нарушают хрупкий баланс внутри.

Подбородок

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По мнению доктора Шармы, прыщи на подбородке могут означать гормональные нарушения, обезвоживание и побочные эффекты употребления слишком большого количества жирной пищи.

Согласно исследованию, опубликованному в Индийском журнале дерматологии, андрогены, особенно тестостерон, играют значительную роль в возникновении гормональных прыщей. Эти гормоны стимулируют сальные железы, производя избыток кожного сала. Слишком большое количество этого маслянистого вещества может закупорить поры и создать идеальную среду для размножения бактерий, вызывающих прыщи.

Поэтому, если у вас постоянно появляются прыщи на подбородке, лучше всего поговорить с дерматологом или врачом, чтобы обсудить лечение.

"Важно отметить, что, хотя картирование лица предлагает целостную перспективу, оно не подкреплено убедительными научными данными", — сказал доктор Шарма. "Акне — это сложное заболевание, на которое влияют различные факторы, включая генетическую предрасположенность, гормональные колебания и методы ухода за кожей. Рекомендуется консультация дерматолога для всесторонней и индивидуальной оценки проблем с кожей".

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