Карта здоровья. О каких болезнях расскажет расположение прыщей на лице
Прыщи на разных частях лица могут указывать на не или иные заболевания. Узнайте, что расположение прыщей на лице может рассказать о вашем состоянии здоровья.
На лице находится высокая плотность сальных желез, которые отвечают за выработку кожного сала — маслянистого вещества, способствующего развитию прыщей. На самом деле, прыщи на лице непредсказуемы по своей природе и могут возникнуть в любое время и в любом месте. Однако расположение прыщей может многое рассказать о вашем внутреннем здоровье. Об этом пишет OnlyMyHealth.
Доктор Ришаб Раджа Шарм говорит, что картирование лица, основанное на традиционных китайских и аюрведических практиках, является старинным методом, который может помочь проанализировать кожу. "Эта техника предполагает разделение кожи лица на девять зон, чтобы получить представление о потенциальных проблемах со здоровьем, влияющих на внутренние органы и общее самочувствие", — говорит Шарм. Итак, о чем же может рассказать расположение прыщей на разных участках лица?
Лоб
По мнению доктора Шармы, лоб связан с тонким кишечником и нервной системой, что потенциально указывает на проблемы с пищеварением, нерегулярный сон, стресс и накопление токсинов.
Углы лба связаны с почками и мочевым пузырем, что может говорить о плохой детоксикации, пищевой непереносимости, плохой циркуляции лимфы, чрезмерному выделению жира и стрессе. А область между бровями связана с печенью, поэтому к возникновению прыщей в этой зоне приводит пищевая аллергия, алкоголь и курение.
Нос
Нос обычно ассоциируется с закупоренными порами, что часто приводит к появлению прыщей. Доктор Ананд Пракаш считает, что прыщи в этой области либо указывают на то, что вы едите слишком много жирной пищи, либо боретесь с гормональным дисбалансом.
Щеки
Щеки отражают внутреннюю работу нашей пищеварительной и дыхательной систем, сказал доктор Пракаш, добавив, что прыщи могут указывать на загрязнение воздуха или выбор продуктов питания, которые нарушают хрупкий баланс внутри.
Подбородок
По мнению доктора Шармы, прыщи на подбородке могут означать гормональные нарушения, обезвоживание и побочные эффекты употребления слишком большого количества жирной пищи.
Согласно исследованию, опубликованному в Индийском журнале дерматологии, андрогены, особенно тестостерон, играют значительную роль в возникновении гормональных прыщей. Эти гормоны стимулируют сальные железы, производя избыток кожного сала. Слишком большое количество этого маслянистого вещества может закупорить поры и создать идеальную среду для размножения бактерий, вызывающих прыщи.
Поэтому, если у вас постоянно появляются прыщи на подбородке, лучше всего поговорить с дерматологом или врачом, чтобы обсудить лечение.
"Важно отметить, что, хотя картирование лица предлагает целостную перспективу, оно не подкреплено убедительными научными данными", — сказал доктор Шарма. "Акне — это сложное заболевание, на которое влияют различные факторы, включая генетическую предрасположенность, гормональные колебания и методы ухода за кожей. Рекомендуется консультация дерматолога для всесторонней и индивидуальной оценки проблем с кожей".
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