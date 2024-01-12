Как приготовить "Вау" десерт из 4 ингредиентов — пошаговый рецепт приготовления

Десерт — это дополнительное блюдо, которое подается после основного стола и которое всегда с удовольствием ждут детишки. Конечно дома вместо десерта детям предлагают или обычные конфеты, или печенье, или же вообще ничего. Все потому, что мамы не любят тратить много времени на приготовление сложных и длинных рецептов десертов.

Однако, есть варианты десертов, на которые придется потратить не много времени, а дети будут довольны и счастливы. Если вы до сих пор в поиске вкусного, оригинального и быстрого рецепта десерта, тогда вам стоит знать об этом "Вау" десерте с шоколадом для которого вам понадобится всего 4 ингредиента. Кулинар с опытом Александр Огородник показал, как легко в домашних условиях приготовить вкусный десерт, как в ресторане.

Ингредиенты

150 граммов черного или молочного шоколада;

200 граммов сливок 30-33%;

50 граммов сахара;

1 пачка печенья Орео, или любое другое, по желанию.

Способ приготовления

Шаг 1

Возьмите любимый шоколад и отправьте его в микроволновку на 1,5-2 минуты для того, чтобы он растаял.

Шаг 2

Нам понадобятся пластиковые или же картонные стаканчики. В них нам нужно залить растопленный шоколад. Сделать это надо так, чтобы после застывания шоколад имел форму стаканчика. То есть растопленный шоколад распределите по всему стаканчику и отправьте в холодильник. Затем осторожно достаньте из стаканчика, можно разрезать или разорвать основу.

Шаг 3

Тем временем блендером нужно взбить сливки с сахаром в густую пену.

Шаг 4

Возьми любимое печенье, или печенье "Орео", которое указано в рецептуре и тщательно измельчите в крошку.

Шаг 5

Формирование десерта. Добавить в застывший шоколадный стаканчик сливки, по желанию, свежие или консервированные фрукты, присыпать землей из Орео, притрусить какао и вставить веточку мяты для полного "ВАУ" эффекта.

В результате вы получите вкусный и необычный десерт в виде горшочка с цветами. Такой вариант десерта не просто легкий в приготовлении и вкусный в результате, а еще и оригинальный в подаче, что оценят ваши родные, а особенно детишки.

Читайте также:

Луковый мармелад — рецепт приготовления идеальной закуски к мясу или на бутерброды

Яйца "Пашот" за 3 минуты — самый простой способ приготовить идеальный завтрак

Самый простой способ приготовления риса. Понадобится всего 10 минут