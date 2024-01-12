Необычные способы использования мандариновой кожуры: 9 полезных вариантов

Мандариновая кожура – это не только ароматный, но и полезный продукт, который можно использовать в самых разных целях.

Мандарины – популярные цитрусовые, особенно в зимний период. Они не только вкусны, но и полезны, и что удивительно, их кожура также обладает множеством полезных свойств, сообщает Ivona.

Необычные и творческие способы использования мандариновой кожуры, которые помогут вам максимально использовать этот удивительный продукт:

1. Натуральный освежитель воздуха.

Высушенные кусочки мандариновой кожуры можно использовать как натуральный освежитель воздуха. Поместите их в мешочек и положите в шкаф, комнату или автомобиль.

2. Средство для чистки.

Мандариновая кожура содержит масла, которые эффективно растворяют жир и грязь. Замочите кожуру в уксусе на несколько недель и используйте полученный раствор для чистки поверхностей на кухне.

3. Сахар с ароматом мандарина.

Измельченную кожуру можно добавить в сахар, чтобы придать ему нежный аромат цитрусов. Используйте этот сахар для выпечки или напитков.

4. Средство от насекомых.

Кожура мандарина отпугивает муравьев и других насекомых. Разложите кусочки кожуры в местах, где часто появляются насекомые. Высушенные мандариновые корки, разложенные по полочкам в гардеробе, навсегда прогонят моль.

5. Поделки и украшения.

Из кожуры мандарина можно делать красивые украшения, например, гирлянды или аппликации.

6. Для компоста.

Мандариновая кожура — отличное добавление в компост, так как она богата питательными веществами и способствует более быстрому разложению компоста.

7. Скраб для тела.

Из мандариновых корок можно сделать скраб. Кожуру высушиваем, а затем измельчаем в кофемолке или мясорубке. И этой массой (в нее можно добавить 1 ст. л. меда для вязкости) растираем тело. Получаем пользу "2 в 1": и эко-массаж, и витаминизацию.

8. Все в чай.

Свежеочищенную мандариновую кожуру можно добавлять в чашку с чаем. Если же корок много, то подсушиваем их и добавляем в заварочный чайник вместе с сухим чаем. Таким образом, будет обеспечена профилактика простудных заболеваний.

9. Украшение для десертов.

Из мандариновой шкурки с помощью специальных формочек можно вырезать оригинальные украшения для тортов и пирожных, которые придадут яркости и веселья вашим десертам.

Применяя эти простые советы, вы не только сможете утилизировать отходы, но и обогатите свой дом натуральными ароматами и полезными свойствами мандаринов.

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