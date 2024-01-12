Как с помощью цифр узнать, кем вы были в прошлой жизни?

У каждого человека рано или поздно наступает желание попробовать что-то совершенно не свойственное нам: попробовать себя в боевых искусствах, записать свою песню или абстрагироваться от общества, начав жизнь с чистого листа вдали от общества? Все происходит потому, что на подсознании у нас есть желания и проявления из прошлой жизни.

Бессознательно, мы делаем выбор, который скрывается внутри нас, но пришел с нами из прошлой, предыдущей жизни. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, кем вы могли быть в прошлой жизни? Оказывается есть способ узнать, что скрыто внутри нас и кем мы могли быть в прошлой жизни. Для этого стоит добавить цифры своего рождения и получить одинарное число по которому можно узнать, кем вы были в прошлом, рассказывает нумеролог Maxim Nefefov.

Как посчитать число?

Сложите между собой все цифры даты рождения и сведите к однозначному. Например, 16.08.1995 складываем так: сводим все путем сложения до однозначного числа.

1+6+0+8+1+9+9+5=3

Фото: Unsplash

Что означает то, или иное число, читайте ниже

1 — Любите литературу? В прошлой жизни вы отдавали предпочтение искусству, могли быть владельцем музея, библиотеки или реализовывать себя в сфере живописи и архитектуры.

2 — Вероятнее всего, вы находились в центре внимания — сцена, государственная служба, ораторское мастерство. Любите быть во внимании, носить красивую одежду. Вам важно мнение окружающих.

3 — Смело доверяйте своей интуиции. В прошлом вы могли быть военачальником (работать в военной сфере), духовным наставником, или владели магией.

4 — Любите исследовать? Погружаться в детали, понимать, как все устроено? Ваши прошлые жизни связаны с точной работой и экспериментами. Инженер, ученый, фокусник.

5 — Споры с вами обходят стороной? Это не просто так! Ваше прошлое воплощение — судья, адвокат или прокурор. Также у вас склонности к путешествиям и переездам.

6 — Вы помогали, помогаете и будете помогать. Таков ваш путь. В прошлом ваша жизнь связана с медициной, уходом за людьми, психологией. Вы были обеспеченным человеком и тратили доходы на благотворительность.

7 — Внимательность и энергичность. Вы всегда немного ребенок: любознательные и непосредственные. В прошлом ваша жизнь могла быть связана с алхимией, физикой и другими науками.

8 — Успех? Это о вас особенно, если дело касается работы. Владение недвижимостью и землей, управление большим коллективом. Вы могли быть политиком или владельцем крупного бизнеса.

9 — Разгадывать тайны и находить подсказки! В прошлой жизни вы не скучали: палеонтология, поиск артефактов, драгоценностей. Вы могли быть большим коллекционером или были связаны с миром искусства.

Читайте также:

Выберите карту и узнайте, что вас ждет в январе — прогноз Таро

Обряд, который поможет избавиться от одиночества

Как справиться с панической атакой? Советы специалистов