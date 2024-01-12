Разное происхождение: почему мы говорим "Севастополь", но "Тернопіль" (видео)

Языковед отметил, что следует различать слова, где пишутся разные буквы. Для этого нужно выяснить происхождение названия города.

Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно писать названия некоторых украинских городов. Об этом педагог рассказал в одном из своих мини-уроков.

Один из зрителей спросил языковеда, почему мы говорим "Севастополь" и "Мелітополь" с буквой "о", а "Тернопіль" с "і". Зритель считает, что и первые два слова следует писать с буквой "і": "Севастопіль", "Мелитопіль".

Впрочем, Александр Авраменко отметил, что следует различать слова, где пишутся разные буквы. Для этого нужно выяснить происхождение названия города. Например, первые два происходят от древнегреческого слова "поліс" (город-государство). А в иноязычном корне "поль" не чередуется с "і".

Между тем название "Тернопіль" образовалось от слов "тернове поле", а "Бориспіль" — от "Борисове поле". Поэтому в исконно украинском слове "о" чередуется с "і".

Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими мини-уроками, в которых учит говорить без ошибок, искореняя суржик.

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