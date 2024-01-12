Четыре анализа, которые могут рассказать о наличии в вашем организме тяжелых недугов

На улице 21 век. Время современных технологий и профессиональных методов исследования и анализа здоровья. Именно поэтому не стоит пренебрегать своей жизнью и здоровьем и периодически посещать врача и сдавать анализы, которые помогают предусмотреть, или выявить опасные болезни на ранних стадиях.

К сожалению, большая часть людей сдает анализы уже тогда, когда имеет явные симптомы, или же показания к ухудшению здоровья в противном случае мы игнорируем уход за нашим организмом от которого напрямую зависит наша жизнь. Врач акушер-гинеколог Татьяна Зайковская рассказала, о 4 главных анализах, которые могут рассказать о состоянии Вашего здоровья и которые она рекомендует сдавать, чтобы предотвратить тяжелые болезни.

Анализ 1

Гомоцистеин — покажет риск инсульта или инфаркта. Это общий анализ крови, поэтому не стоит бояться. Вам придется просто обратиться в лабораторию и за 3-5 минут сдать кровь из вены.

Стоит отметить, что повышенный уровень гомоцистеина символизирует о том, что вам стоит обратиться к врачу, который при необходимости назначит препараты и предоставит рекомендации для дальнейшего образа жизни.

Заметим, что этот анализ также дает возможность выявить такие заболевания как псориаз, атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, инсульт, ревматоидный артрит, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и др.

Фото: Reuters/Simon Dawson

Анализ 2

ОАК — общий анализ крови. Также сдается кровь из вены. Он покажет имеется ли дефицит В9, В12, железа, гемоглобина, вирусных или бактериальных нагрузок на организм. В целом этот анализ дает возможность проверить более 13 различных показателей в вашем организме, которые могут выявить те или иные проблемы со здоровьем.

Например, повышенный гемоглобин — признак сгущения крови, что может вызвать повышенное артериальное давление, которое в свою очередь может привести к тромбозам, инфаркту миокарда, инсульту. Пониженный уровень гемоглобина — может свидетельствовать об анемии, дефиците железа и витамина В12, гипергидратации. Уровень лейкоцитов укажут есть в организме воспалительные процессы или нет. Нейтрофилы — показывают уровень бактериальных инфекций и так далее.

Фото: Freepik

Анализ 3

Креатинфосфокиназа — покажет, есть ли разрушение мышечной или сердечной ткани. Также он может показать болезни со щитовидной железой и даже есть ли в организме какие-то опухоли. этот анализ также предполагает сдачу крови из вены.

Анализ 4

ОАМ — общий анализ мочи. Он поможет увидеть, есть ли у Вас разрушение почек или воспалительные процессы в них. Мочу можно собрать дома и принести в лабораторию. Это займет считанные минуты. Однако, есть вероятность предотвратить развитие сложных болезней.

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