Не стоит переводить дословно: как на украинском сказать "С легким паром" (видео)

Фразеологизмы Александр Авраменко советует не переводить слово в слово. Вместо этого словари предлагают украинские заменители.

Украинский языковед Александр Авраменко раскрыл, как лучше пожелать здоровья человеку, который только что вышел из бани или ванной. Об этом филолог рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

Фразу "С легким паром" как пожелание хорошего здоровья после бани или ванной часто переводят как "З легким паром", или "З легкою парою".

Впрочем, буквально переводить фразеологизмы не стоит.

Украинские словари вместо этого предлагают варианты "Доброго здоров'я", или "Приємного спочинку".

Также Александр Авраменко советует переводить фразу "На всех парах" — "Повним ходом", "Щодуху".

А "Задать пару" — "Всипати перцю", или "Нагріти комусь чуба".

Александр Авраменко

Александр Авраменко — это украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

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