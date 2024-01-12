Растущая Луна с 12 по 24 января 2024 года: что нельзя делать
Сегодня, 12 января, началась первая растущая фаза Луны в этом году, которая продлится до 24 января. Это время может сулить нам кардинальные перемены.
Растущая Луна — это период между новолунием и полнолунием. Астролог Анжела Перл рассказала, чем благоприятна и чем опасна эта фаза Луны.
Растущая Луна: как распознать
Растущая Луна напоминает узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — так начинается эта фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Период Растущей Луны считается благоприятным временем для начала новых проектов, установки целей и планирования будущего. Энергия Луны поддерживает рост и развитие ваших усилий.
Растущая Луна: что нужно делать
Растущая Луна в этом месяце началась с новолуния в Козероге 11 января. Это знак отвечает за организованность, порядок, политику, профессиональные достижения, а его управитель Сатурн – планета закона и порядка, формирует качества, необходимые для достижения целей. Это период освобождения от всего, что нас сковывало, и начала новой жизни.
Что нужно делать:
- уверенно и без сомнений принимать решения;
- проявлять инициативу и делать первые шаги;
- брать на себя больше ответственности;
- приступать к изучению чего-то нового;
- прощаться с токсичными людьми.
Растущая Луна: что нельзя делать
- путешествовать на далекие расстояния;
- переедать;
- сплетничать;
- оставлять дела незавершенными;
- начинать строгую диету;
- лениться и прокрастинировать;
- конфликтовать с близкими и обижаться на них.
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