Диета для здоровья печени: 8 продуктов, которые вреднее, чем алкоголь

Печень — главный орган, который отвечает за детоксикацию организма, поэтому важно поддерживать его здоровье. Диетологи назвали 8 самых вредных продуктов для вашей печени.

Алкоголь вреден для печени, это общепризнанный факт, однако есть и другие, на первый взгляд, безобидные продукты, которые могут быть гораздо вреднее для этого важного органа. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Поддержание здоровья печени имеет решающее значение для различных процессов в организме. Согласно медицине Джона Хопкинса, печень помогает превращать жиры в энергию, переносить гормоны, лекарства и жирные кислоты по всему телу, бороться с инфекциями, удалять токсичные вещества и поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Ознакомьтесь со списком продуктов, которые представляют значительную угрозу для здоровья вашей печени и почему они могут быть хуже алкоголя.

Добавленный сахар

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Согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале питания, чрезмерное потребление добавленного сахара, который содержится в сладостях, выпечке и сладких напитках, может привести к неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Печень метаболизирует сахар, а при перегрузке превращает излишки в жир, что приводит к повреждению печени.

Насыщенные жиры

По данным журнала Journal of Clinical Nutrition, продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как красное мясо и жирные молочные продукты, могут повысить уровень холестерина и привести к жировой болезни печени. Накопление жира в печени может привести к воспалению и более тяжелым состояниям, таким как цирроз печени.

Безалкогольные напитки

Безалкогольные напитки часто содержат большое количество добавленного сахара и фосфорной кислоты. Регулярное употребление этих напитков связано с повышенным риском НАЖБП, резистентности к инсулину и воспалениям.

Рафинированные крупы

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Продукты, приготовленные из рафинированного зерна, такие как белый хлеб и белый рис, могут повышать уровень сахара в крови, что приводит к повышенному риску резистентности к инсулину. Эта метаболическая дисфункция может также со временем привести к повреждению печени.

Кукурузный сироп

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, обычно встречающийся в обработанных пищевых продуктах и ​​сладких напитках, метаболизируется в печени и, как утверждают Национальные институты здравоохранения, может способствовать развитию жировой болезни печени. Его чрезмерное потребление связано с воспалением печени и резистентностью к инсулину.

Фаст-фуд

Фаст-фуд часто содержит высокий уровень вредных жиров, натрия и калорий. Регулярное употребление приводит к ожирению и накоплению жира в печени, что со временем проявляется в различных заболеваниях печени.

Трансжиры

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Трансжиры, обычно содержатся в частично гидрогенизированных маслах, которые известны тем, что повышают уровень плохого холестерина. Эти жиры могут привести к воспалению печени и способствовать прогрессированию заболеваний печени.

Газировка

Согласно исследованию, опубликованному в World Journal of Gastroenterology, регулярное употребление газированных напитков с высоким содержанием добавленного сахара и других искусственных ингредиентов может привести к повышенному риску НАЖБП. Сочетание сахара и других добавок может нарушить способность печени перерабатывать эти вещества, что приведет к ее повреждению.

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