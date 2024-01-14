Продукты, которые помогают снизить уровень холестерина: стоит включить в свой рацион

Включение в рацион продуктов, богатых растворимыми волокнами, полезными жирами и омега-3 жирными кислотами, может помочь контролировать уровень холестерина.

Высокий уровень холестерина в крови может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Правильное питание играет ключевую роль в контроле уровня холестерина. Употребление определенных продуктов поможет снизить холестерин и поддержать здоровье сердца, сообщает Doc.

Причины высокого уровня холестерина:

нездоровое питание;

недостаток физической активности;

курение;

возраст;

лишний вес.

Какие продукты стоит употреблять для снижения уровня холестерина:

1. Овсяная каша и овсяные отруби.

Овес содержит бета-глюкан, вид растворимой клетчатки, который помогает снизить уровень "плохого" холестерина.

2. Бобовые.

Фасоль, чечевица, горох богаты растворимыми волокнами, которые помогают снижать холестерин.

3. Орехи.

Особенно грецкие орехи и миндаль. Они содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые могут помочь снизить уровень холестерина.

4. Рыба и омега-3 жирные кислоты.

Жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия, и сардины, богаты омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению уровня триглицеридов в крови.

5. Овощи и фрукты.

Они содержат множество растворимых волокон и являются низкокалорийным источником питательных веществ.

6. Авокадо.

Богаты мононенасыщенными жирными кислотами и волокнами, которые помогают снижать "плохой" холестерин и повышать "хороший" холестерин.

7. Растительные масла.

Использование масел, таких как оливковое, подсолнечное, кукурузное и рапсовое, вместо сливочного масла, сала или жира может помочь снизить холестерин.

Рекомендации:

Включите в свой рацион вышеупомянутые продукты. Следите за размерами порций, особенно при употреблении высококалорийных продуктов, таких как орехи и авокадо. Регулярно проверяйте уровень холестерина и консультируйтесь с врачом о вашем диетическом плане.

Здоровое питание, в сочетании с регулярными физическими упражнениями и здоровым образом жизни, может значительно улучшить ваше сердечно-сосудистое здоровье.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Читайте также:

Понижает давление и уровень холестерина: как употребление чеснока изменяет наш организм

Высокий уровень холестерина: 8 продуктов, которых нужно избегать зимой

Диетологи назвали 5 сухофруктов, которые помогут контролировать уровень холестерина