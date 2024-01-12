Александр Авраменко предложил упражнение для борьбы с суржиком (видео)

Педагог называет суржик языковым мусором. Он предлагает искоренять его из своей речи.

Украинский филолог Александр Авраменко продемонстрировал упражнение, которое помогает определить суржик. Об этом известный педагог рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

Языковед спросил, сколько ошибок в предложении: "В слідуючому році наші відпустки не співпадають, тому не получиться поїхати на море".

Оказалось, что их здесь аж три:

Правильно говорить "в наступному році", или "наступного року". Не "співпадати", а "збігатися". Так же не "співпадіння", а "збіг". Не "получиться" — а "вийде".

"Наступного року наші відпустки не збігаються, тому не вийде поїхати до моря", — так звучит исправленный вариант предложения.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — это украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

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