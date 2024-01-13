Быстрый и вкусный завтрак из самых доступных продуктов: картофельные маффины

Маффины — это небольшие порционные кексы или выпечка, которые часто готовят в специальных формах. Это блюдо отлично подходит для вкусного завтрака или быстрого перекуса.

Картофельные маффины — это оригинальное и очень удобное блюдо для быстрого завтрака, которое идеально подойдет тем, кто ценит свое время, но не хочет жертвовать вкусом. Маффины по этому рецепту готовятся очень просто, а продукты для них нужны самые доступные: картофельное пюре, колбаса, сыр и соленые огурцы. Простым рецептом быстрого и вкусного завтрака поделился сайт Smak.Ua.

Ингредиенты:

картофельное пюре — 250 г;

колбаса — 70 г;

сыр — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

соленые огурцы — 2 шт.;

сметана — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Наполните формочки для маффинов картофельным пюре чуть больше чем наполовину. По желанию, из пюре можно сформировать бортики до верха формы.

Шаг 2

Мелко нарежьте сыр и колбасу.

Шаг 3

Добавьте к сыру и колбасе сырое яйцо, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Шаг 4

Выложите смесь сыра и колбасы на картофельное пюре в формочках.

Шаг 5

Сверху уложите кружочки огурца и слегка смажьте сметаной.

Шаг 6

Поставьте формочки в предварительно разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте примерно 25 минут.

Шаг 7

Готовые маффины остудите не вынимая из формы на решетке. Затем аккуратно выложите их на тарелки, украсьте зеленью и подавайте к столу.

Читайте также:

Нежно, сочно и просто: маффины из куриной печени с сыром

Идеальный перекус: рецепт маффинов с курицей и сыром

Ароматные тыквенные маффины с лимонным кремом: пошаговый рецепт