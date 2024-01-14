Не только в кулинарии: альтернативные способы использования крахмала

Крахмал — это не только важный ингредиент в кулинарии, но и многофункциональное средство для дома и красоты. Простота в использовании и доступность делают его незаменимым помощником в быту.

Крахмал известен своим применением в кулинарии, но его возможности не ограничиваются лишь этим. Этот многофункциональный продукт может быть использован в самых разных сферах — от ухода за домом до косметики, сообщает ТСН.

Несколько необычных, но очень полезных способов использования крахмала.

1. Чистящее средство для ковров и мягкой мебели.

Крахмал отлично впитывает грязь и жир, делая его отличным средством для чистки ковров и мягкой мебели. Просто посыпьте крахмалом загрязненную поверхность, оставьте на 30 минут, а затем тщательно пропылесосьте.

2. Средство для ухода за кожей.

Крахмал может использоваться как натуральная присыпка для кожи. Он помогает справиться с раздражением, чрезмерной потливостью и даже ожогами от солнца, благодаря своим успокаивающим свойствам.

3. Сухой шампунь.

Крахмал — отличная альтернатива сухому шампуню. Он впитывает излишки жира у корней волос, делая их свежими и чистыми. Нанесите немного крахмала на кожу головы, оставьте на несколько минут, а затем тщательно расчешите волосы.

4. Помощник в стирке.

Крахмал может использоваться для придания дополнительной жесткости тканям. Растворите немного крахмала в воде и опрыскайте этим раствором белье перед глажкой. Это придаст вещам красивый вид и легкость в уходе.

5. Натуральное средство от насекомых.

Крахмал может помочь в борьбе с насекомыми в доме, особенно с муравьями. Посыпьте крахмалом места, где вы заметили насекомых, и это поможет отпугнуть их.

6. Чистка ковровых покрытий.

Если на ковре образовалось, например, жирное пятно или пролившийся сок, проблемные участки нужно засыпать крахмалом, оставить его на пару часов, чтобы грязь и жир успели впитаться в крахмал, а затем пропылесосить ковер.

7. Мытье окон и зеркал.

Если в моющее средство для мытья окон добавить крахмал, мыть окна будет еще проще и эффективнее, ведь в таком случае на стекле не останутся непривлекательные разводы.

8. От неприятного запаха обуви.

Для этого следует внутрь насыпать немного крахмала и оставить их на ночь до утра. Утром перед обуванием следует просто высыпать крахмал, за ночь запах должен исчезнуть.

9. Добавка к наполнителю для кошачьего туалета.

Если в вашем доме живет четвероногий друг, вы точно знаете: как бы часто ни менялся наполнитель в лотке, специфический аромат все равно будет витать по квартире. В этом случае не обойтись без кукурузного крахмала — он поглощает запахи. Добавьте немного крахмала в наполнитель, и вы сразу заметите улучшения.

Пробуйте эти советы, и вы удивитесь, насколько полезным может быть обычный крахмал.

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