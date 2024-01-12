Сорвут джекпот: три знака Зодиака, которым повезет на выходных 13-14 января 2024 года

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые замечательно проведут эти выходные. Наиболее успешной станет сфера отношений и финансовых доходов.

Астролог OLGA STELLA рассказала, кому из знаков Зодиака можно ожидать сказочные выходные и почему.

Близнецы

Близнецы в этот уикенд будут блистать! Энергия будет заряжать позитивным настроем представителей этого знака. Они могут ожидать удачи в области личных отношений – новые знакомства будут судьбоносными, а существующие отношения станут еще крепче. Также удача будет на стороне Близнецов в ближайшие два дня, так что не упустите шанс!

Весы

Для представителей этого знака ближайшие два дня будут самыми прибыльными за весь месяц! Весы получат финансовое вознаграждение за свой труд – возможен неожиданный бонус или успешная инвестиция, принесущая дополнительный доход. Также вам удастся закрыть важные домашние задачи, которые давно требовали решения.

Водолей

Водолеям удастся наконец-то провести эти выходные так, как они планировали — все пойдет по плану и вы сумеете отдохнуть после рабочей недели и возобновить силы. Можете смело назначать встречи с людьми, которых давно хотели увидеть — все пройдет наилучшим образом.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым нельзя ни с кем ссориться в январе 2024 года