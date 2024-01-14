Шарлотка с яблоками и корицей в духовке: рецепт ароматной и бюджетной выпечки

Шарлотка — это не только вкусный, но и довольно простой в приготовлении пирог, который нравится и взрослым, и детям.

Шарлотка с яблоками — классический десерт, который идеально подходит для уютного чаепития или праздничного стола. Это один из самых известных яблочных пирогов в мире. Сочетание ароматных яблок и нежного бисквита делает это блюдо любимым у многих, пишет Bene-Gusto.

Ингредиенты

Для приготовления этой ароматной выпечки понадобятся такие продукты:

яблоки — 4-5 штук (среднего размера);

сахар — 1 стакан;

пшеничная мука — 1 стакан;

яйца куриные — 3 штуки;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

ванильный сахар — 1 пакетик;

корица — по вкусу;

сливочное масло — для смазывания формы.

Приготовление

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Посыпьте их корицей для дополнительного аромата. Взбейте яйца с сахаром до пышности и светлого цвета. Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем и ванильным сахаром, аккуратно перемешайте до однородности. Выложите половину теста в форму, сверху распределите яблоки, затем залейте оставшимся тестом. Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой духовке около 35-40 минут до золотистой корочки. Готовую шарлотку остудите, можно посыпать сахарной пудрой перед подачей. Это блюдо несомненно украсит ваш стол и порадует всех любителей домашней выпечки.

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