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Шарлотка с яблоками и корицей в духовке: рецепт ароматной и бюджетной выпечки
Шарлотка — это не только вкусный, но и довольно простой в приготовлении пирог, который нравится и взрослым, и детям.
Шарлотка с яблоками — классический десерт, который идеально подходит для уютного чаепития или праздничного стола. Это один из самых известных яблочных пирогов в мире. Сочетание ароматных яблок и нежного бисквита делает это блюдо любимым у многих, пишет Bene-Gusto.
Ингредиенты
Для приготовления этой ароматной выпечки понадобятся такие продукты:
- яблоки — 4-5 штук (среднего размера);
- сахар — 1 стакан;
- пшеничная мука — 1 стакан;
- яйца куриные — 3 штуки;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- корица — по вкусу;
- сливочное масло — для смазывания формы.
Приготовление
- Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.
- Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Посыпьте их корицей для дополнительного аромата.
- Взбейте яйца с сахаром до пышности и светлого цвета. Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем и ванильным сахаром, аккуратно перемешайте до однородности.
- Выложите половину теста в форму, сверху распределите яблоки, затем залейте оставшимся тестом.
- Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой духовке около 35-40 минут до золотистой корочки.
- Готовую шарлотку остудите, можно посыпать сахарной пудрой перед подачей.
- Это блюдо несомненно украсит ваш стол и порадует всех любителей домашней выпечки.
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