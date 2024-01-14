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Шарлотка с яблоками и корицей в духовке: рецепт ароматной и бюджетной выпечки

Татьяна Ковальчук
Фото: 1000.menu | Шарлотка с яблоками

Шарлотка — это не только вкусный, но и довольно простой в приготовлении пирог, который нравится и взрослым, и детям.

Шарлотка с яблоками — классический десерт, который идеально подходит для уютного чаепития или праздничного стола. Это один из самых известных яблочных пирогов в мире. Сочетание ароматных яблок и нежного бисквита делает это блюдо любимым у многих, пишет Bene-Gusto.

Ингредиенты

Для приготовления этой ароматной выпечки понадобятся такие продукты:

  • яблоки — 4-5 штук (среднего размера);
  • сахар — 1 стакан;
  • пшеничная мука — 1 стакан;
  • яйца куриные — 3 штуки;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • корица — по вкусу;
  • сливочное масло — для смазывания формы.

Приготовление

  1. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.
  2. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Посыпьте их корицей для дополнительного аромата.
  3. Взбейте яйца с сахаром до пышности и светлого цвета. Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем и ванильным сахаром, аккуратно перемешайте до однородности.
  4. Выложите половину теста в форму, сверху распределите яблоки, затем залейте оставшимся тестом.
  5. Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой духовке около 35-40 минут до золотистой корочки.
  6. Готовую шарлотку остудите, можно посыпать сахарной пудрой перед подачей.
  7. Это блюдо несомненно украсит ваш стол и порадует всех любителей домашней выпечки.

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