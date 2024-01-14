Салат с копченой колбасой, кукурузой и морковью: очень вкусно и сытно
Салат с копченой колбасой идеально подойдет для тех, кто хочет быстро и легко приготовить вкусное и сытное блюдо.
Салат с копченой колбасой, кукурузой и морковью — отличный выбор для праздничного стола или семейного ужина. Рецепт довольно простой, и что самое главное, готовится очень быстро. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и богатство вкус, сообщает Оbozrevatel.
Ингредиенты
Для приготовления салата понадобятся следующие продукты:
- копченая колбаса — 200 г;
- консервированная кукуруза — 1 банка;
- свежая морковь — 2 штуки;
- лук репчатый — 1 головка;
- зеленый салат (по выбору) — 100 г;
- майонез — 3 столовые ложки;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- зелень для украшения.
Приготовление
Шаг 1. Копченую колбасу нарежьте тонкими полосками или кубиками. Морковь очистите и натрите на крупной терке.
Шаг 2. Лук мелко нашинкуйте. Если хотите смягчить вкус лука, можно замариновать его в уксусе или лимонном соке на несколько минут.
Шаг 3. Салатные листья промойте и порвите на удобные для еды куски.
Шаг 4. В миске смешайте майонез с измельченным чесноком, добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 5. В салатнице уложите ингредиенты слоями: сначала салат, затем кукурузу, морковь, лук и копченую колбасу.
Шаг 6. Перед подачей полейте салат майонезной заправкой и аккуратно перемешайте.
Украсьте готовый салат свежей зеленью.
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