Маффины из курицы: простой рецепт сытного перекуса

Для приготовления маффинов можно взять как грудинку, так и филе из бедра. И то, и то будет одинаково вкусно.

Нежные и сытные маффины из курицы – хорошая идея как для пикника летом, так и для перекуса или полноценного угощения для гостей на праздничный стол. Готовить их очень просто, если воспользоваться советами из кулинарного блога "Сборник рецептов".

Маффины из курицы

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт;

сыр – 100 гр;

свежая зелень.

Для заливки:

молоко – 130 мл;

Яйца — 2 шт.

сметана – 3 ст. л;

мука – 3 ст. л;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе отварить в подсоленной воде и мелко порезать. Добавить мелко порубленную зелень.

Далее необходимо приготовить заливку. Для этого нужно смешать сметану с яйцами, мукой, молоком, добавить специи по вкусу. Часть заливки добавить к куриному филе и перемешать.

Смесь с куриным филе выложить по формам, смазанным маслом, и добавить по 2-3 столовые ложки заливки, посыпать сверху тертым сыром.

Духовку разогреть до 190 градусов и выпекать маффины 20 минут. Проверить готовность с помощью зубочистки.

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