Французская классика: рецепт шоколадного фондана

Фондан — это "тающий шоколад". Это воздушный бисквит с жидкой шоколадной начинкой, который является одним из самых любимых шоколадных десертов в мире.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко советует приготовить вкусный французский десерт.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

180 г черного шоколада (2 плитки);

180 г сливочного масла (+20 г для смазки форм);

150 г сахара;

5 яиц;

100 г просеянной пшеничной муки;

25 г темного какао-порошка;

щепотка соли.

Для начала 180 г шоколада ломаем на мелкие кусочки и соединяем со 180 г нарезанного кубиками сливочного масла. Ставим смесь в огнеупорной мисочке на паровую баню и растапливаем до однородного гладкого состояния. Постоянно помешиваем силиконовой лопаткой, чтобы шоколад не перегрелся и не свернулся.

5 яиц и 150 г сахара взбиваем венчиком до белого цвета яиц и растворения сахара.

Слегка остывшую шоколадную массу добавляем к взбитым яйцам и аккуратно мешаем.

Добавляем 100 г просеянной муки со щепоткой соли и снова мешаем до однородности очень аккуратными движениями. Накрываем массу пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 2 часа (возможно, на ночь).

Формы для выпекания смазываем сливочным маслом (20 г) и посыпаем какао-порошком (25 г).

Наполняем формы тестом на 2/3 объема и отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 7-8 минут. Время может зависеть от размера форм и свойств духовки, при необходимости можно увеличить его на 1-2 минуты.

Готовый фондан должен остаться в центре немного непропеченным. Достаем формы из духовки и даем им остыть (минуту). Если оставить его на большее время, он пропечется полностью и не потечет. Аккуратно переворачиваем фондан на тарелку для подачи. Когда достанете фондан из формы, можете немного присолить его. Подавайте с мороженым.

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