Календарь красоты на вторую половину января 2024 года: когда лучше делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В январе будет много удачных дат для ухода за собой.

Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине января 2024 года.

Лунный календарь красоты на вторую половину января 2024 года:

Стрижки и окрашивания волос: 19, 28, 30-31 января

Маникюр и педикюр: 15-17, 21-24, 28-21 января

Удаление пигментных пятен, бородавок: 15-20, 22-27 января

Эпиляция и депиляция: 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31 января

Похудение: 15-20, 22-27 января

Хирургические операции: 16, 17, 24, 25 января

Лечение зубов: 22, 28, 29 января

Астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (12-24 января) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (25 января) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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