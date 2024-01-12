Рецепт простого салата с тунцом и яйцами
Блюдо является не только вкусным. Один из его ингредиентов, шпинат, считается полезным для поддержания и потери веса.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко предлагает рецепт вкусного и полезного салата.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для салата:
- 2 яйца;
- 1 ст.л. растительного масла;
- 1 томат;
- 185 г консервированного тунца (1 банка);
- 65 г бейби шпината;
- 15 г семян подсолнечника.
Для заправки:
- 4 ст.л. растительного масла;
- 1 ч.л. горчицы;
- 1 ст.л. красного винного уксуса.
Для начала в сотейник наливаем кипяток, добавляем 2 яйца комнатной температуры и варим 8 минут после закипания. Готовые яйца перекладываем в холодную воду, охлаждаем и чистим. Нарезаем на четыре части.
Томат режем дольками нашестеро. Если тунец консервированный крупными кусками, слегка разминаем его вилкой.
Делаем соус винегрет: смешиваем до однородности 4 ст.л. масла, 1 ч.л. горчицы и 1 ст.л. винного уксуса.
В тарелку выкладываем бейби шпинат, 185 г консервированного тунца, яйца и томаты. Заправляем соусом, мешаем и подаем, посыпав семечками.
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