Рецепт простого салата с тунцом и яйцами

Блюдо является не только вкусным. Один из его ингредиентов, шпинат, считается полезным для поддержания и потери веса.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко предлагает рецепт вкусного и полезного салата.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для салата:

2 яйца;

1 ст.л. растительного масла;

1 томат;

185 г консервированного тунца (1 банка);

65 г бейби шпината;

15 г семян подсолнечника.

Для заправки:

4 ст.л. растительного масла;

1 ч.л. горчицы;

1 ст.л. красного винного уксуса.

Для начала в сотейник наливаем кипяток, добавляем 2 яйца комнатной температуры и варим 8 минут после закипания. Готовые яйца перекладываем в холодную воду, охлаждаем и чистим. Нарезаем на четыре части.

Томат режем дольками нашестеро. Если тунец консервированный крупными кусками, слегка разминаем его вилкой.

Делаем соус винегрет: смешиваем до однородности 4 ст.л. масла, 1 ч.л. горчицы и 1 ст.л. винного уксуса.

В тарелку выкладываем бейби шпинат, 185 г консервированного тунца, яйца и томаты. Заправляем соусом, мешаем и подаем, посыпав семечками.

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