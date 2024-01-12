Доступно и полезно: рецепт горохового крем-супа

Горох полезен из-за содержания растительного белка. Он доступен и легко готовится.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом вкусного и полезного первого блюда.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для бульона:

1 средняя морковь;

1 репчатый лук;

2,5 л воды;

1 лавровый лист.

Для крем-супа:

300 г сухого колотого шлифованного сухого гороха;

1 морковь;

1 репчатый лук;

3 средних картофеля;

2 ст. л. подсолнечного масла;

1/3 ч. л. соли с семенами укропа (+ довести вкус).

Для начала очищаем от кожуры морковь, а лук от шелухи. В кастрюлю наливаем 2,5 л воды, перекладываем овощи, добавляем лавровый лист. Моем 300 г сухого гороха и перекладываем в кастрюлю. Варим 40 минут после закипания на среднем огне. Крышкой накрывать не нужно.

Очищаем 3 картофелины, режем средним кубиком и добавляем в кастрюлю.

Чистим морковь и лук и тоже нарезаем средним кубиком.

Разогреваем сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла. Перекладываем сначала лук и жарим до мягкости, затем добавляем морковь и 1/3 ч. л. соли с семенами укропа. Пассеруем все вместе 5 минут.

Из кастрюли достаем лук, морковь и лавровый лист и перекладываем ¼ пассерованных овощей в суп. Варим все вместе еще 10 минут после закипания. При необходимости доводим вкус солью.

Снимаем кастрюлю с огня и перебиваем до однородности блендером.

Разливаем суп по тарелкам, а сверху выкладываем оставшиеся пассерованные овощи.

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