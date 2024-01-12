Забудьте эти правила: 11 мифов об уборке, которые могут принести больше вреда, чем пользы

Методы уборки, передаваемые из поколения в поколение, не всегда являются лучшим выбором. И даже могут повредить те предметы, которые вы моете так, как вас учила бабушка.

Многие люди учатся уборке из разных источников. Один родитель рассказывает вам секрет удаления пятен крови, другой показывает, как мыть машину, бабушка дает вам список правил ухода за своей любимой чугунной сковородкой, прежде чем передать ее следующему поколению. В наше время совет по уборке также может прийти от TikTok, YouTube или вашего любимого блогера. Но далеко не все советы по уборке действенны, более того, они могут повредить. Какие советы вредны, пишет BHG.

Чтобы помочь вам разобраться, какие общие советы и рекомендации по уборке устарели или просто не работают, мы составили список.

Чугунные сковороды нельзя мыть с мылом

Чугунная посуда имеет множество правил использования. И хотя некоторые правила обращения с чугуном, такие как немедленная сушка его во избежание ржавчины, верны, есть одно правило, от которого можно отказаться: помойте чугунную сковороду с мылом. Идея, лежащая в основе правила "не использовать мыло", заключается в том, что мыло может смыть масляный слой, который придает чугуну антипригарные свойства. Однако мыть чугунную сковороду с моющим средством можно и нужно. Ей это не повредит. Просто при следующей готовке снова смажьте ее тонким слоем масла.

Техника самоочищается

Легко упустить из виду необходимость чистки вещей, которые мы используем для чистки других вещей, но бытовую технику, такую ​​как посудомоечные и стиральные машины, необходимо регулярно чистить и обслуживать, чтобы обеспечить ее правильную работу. Регулярная чистка и техническое обслуживание также гарантируют, что приборы не представляют собой угрозу безопасности и предотвращают долгосрочные повреждения.

Всегда стирайте одежду в холодной воде

Рекомендуется стирать одежду в холодной воде, за некоторыми исключениями. Хотя холодная вода экономит деньги и бережнее воздействует на одежду, в некоторых случаях рекомендуется стирать в теплой или горячей воде. Сильно загрязненные вещи, некоторые виды белой одежды и все, что носил больной человек, лучше всего стирать в теплой или горячей воде.

Используйте газету для очистки окон

Идея использования газеты для мытья окон разумна: она может высушить стекло, не оставляя после себя ворса и полос. Однако использование газеты для мытья окон устарело, поскольку существуют лучшие варианты. Вместо газеты, из-за которой ваши руки могут остаться в чернилах, используйте ткань из микрофибры или скребок.

Лак для волос удаляет чернильные пятна

Идея использования лака для волос для удаления чернильных пятен заключается в том, что спирт в лаке для волос способствует выцветанию и удалению чернил. Хотя это правда, что спирт удаляет чернильные пятна, большинство современных формул лаков для волос больше не полагаются на спирт в качестве одного из активных ингредиентов. Кроме того, лак для волос оставляет липкий остаток, который сам по себе может оставить пятно. Откажитесь от этого в пользу более эффективных способов удаления чернильных пятен.

Белое вино удаляет пятна от красного вина

Старый трюк хозяйки — использовать белое вино для удаления пятен от красного вина после разлива — работает, но это не лучший выбор для удаления красного вина с одежды, мягкой мебели, или ковра. Проблема с использованием белого вина для удаления пятен от красного вина заключается в том, что белое вино со временем окисляется, оставляя собственное пятно. К тому же, это пустая трата отличного белого вина!

Мойте машины средством для мойки посуды

Слишком часто можно увидеть, как люди используют разбавленное мыло для мытья посуды для мытья кузова автомобиля, но это плохая идея: мыло для посуды может снять защитный восковой слой с автомобиля, что сделает лакокрасочное покрытие уязвимым для царапин и вмятин. Вместо этого используйте мыло для автомойки, которое предназначено для нанесения на автомобильную краску, прозрачное покрытие и воск.

Полироль для мебели нужна для удаления пыли

Когда дело доходит до чистки деревянной мебели, лучше меньше, да лучше. Не используйте полироль для мебели, который может оставить после себя остатки, которые со временем превращаются в липкие наросты, и вместо этого используйте ткань из микрофибры для удаления пыли и полировки деревянной мебели. Если необходима более глубокая очистка, используйте смесь равных частей оливкового масла, денатурированного спирта, живичного скипидара и процеженного лимонного сока.

Уксус может очистить все

Это правда, что дистиллированный белый уксус — универсальное чистящее средство, которое можно использовать для многих домашних дел. Но есть некоторые распространенные предметы домашнего обихода и материалы, такие как мрамор, гранит, затирка, электроника и резина, которые не следует чистить уксусом, чтобы избежать дорогостоящего ущерба.

Мытье посуды вручную эффективнее, чем в посудомоечной машине

Мытье посуды в посудомоечной машине, а не вручную, экономит воду и электроэнергию и делает посуду чище, чем при мытье вручную. Хотя полная загрузка посудомоечной машины идеальна, даже небольшая загрузка посудомоечной машины более эффективна с точки зрения использования воды и энергии, чем мытье посуды вручную.

Стиральный порошок — эффективное средство для мытья полов

В TikTok имеется множество плохих советов по уборке, в том числе использование стирального порожка для приготовления раствора для мытья полов. Использование стирального порошка в качестве средства для мытья полов расточительно, потенциально небезопасно и может привести к дорогостоящему и необратимому повреждению паркета твердых пород, искусственной древесины лиственных пород и ламината. Вместо этого используйте чистящие средства, предназначенные именно для вашего напольного покрытия.

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