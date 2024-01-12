Дело не в возрасте: трихолог рассказала, от чего зависит появление седины

Седые волосы — проблема, которая беспокоит едва ли не каждую современную женщину. К сожалению, сейчас не редкость увидеть седые волосы у девушки, которой еще даже нет 30. Эксклюзивно для Фокуса, трихолог Ольга Пятун рассказывает, какие факторы влияют на появление седины.

Седина существенно помолодела и сегодня даже 16-ти летние девушки начинают красить волосы, чтобы замаскировать седые волосы. Мужчины также начали сталкиваться с проблемой поседения довольно рано. Почему так происходит и какие факторы влияют на появление седины, Фокусу рассказывает трихолог-реабилитолог, тритментолог, член ассоциации трихологов Украины Ольга Пятун.

Откуда берутся седые волосы

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За цвет наших волос отвечают клетки меланоциты. Этот же тип клеток отвечает и за цвет нашей кожи. Повреждение меланоцитов приводит к уменьшению количества пигмента, который они вырабатывают, в результате волосы теряют свой первоначальный цвет и становятся белыми.

"Ученые ищут ответ на вопрос в чем причина седины и как остановить процесс поседения, но до сих пор единого мнения по этому вопросу нет", — говорит трихолог. "Кто-то ссылается на генетику. Например, если мама и бабушка поседели рано, то высока вероятность ранней седины и у вас. Официально подтверждено существование гена седины, поэтому стоит обращать внимание на историю родственников".

Статистика говорит, что этнические особенности также влияют на возраст появления первых седых волос. Например, представители африканского и азиатского происхождения чаще седеют в более преклонном возрасте, чем представители европеоидной расы. Но эти теории довольно относительны, потому что мы жили и живем в разных экологических условиях, имеем разное качество продуктов питания, факторы стресса, ритм жизни, привычки и тому подобное.

Общее и обоснованное мнение — это возникновение седины из-за чрезмерной оксидативной нагрузки на организм, на кожу и фолликулы волос. Доказано, что меланин перестает формироваться из-за переокислительных реакций, происходящих в луковице волос, они разрушают меланоциты.

"Существует теория "точки невозврата", которая говорит о том, что есть момент, до которого можно бороться с сединой и есть возможность притормозить процесс поседения и даже вернуть пигментацию волос. Ни одна из современных методик или препаратов не может гарантировать 100% результат, но если начать бороться с сединой с первых проявлений, мы можем получить довольно хорошие результаты", — отмечает Ольга Пятун.

Как бороться с сединой?

Фото: Freepik

Эксперт отмечает, что в трихологии применяются антиоксидантные системы, anti-age-пептиды, детокс программы, которые дают хорошие результаты в комплексном подходе борьбы с сединой. Для желаемого результата такие препараты должны использоваться систематически и длительное время, поскольку работают по накоплению.

"Стоит заметить, что одного нанесения препаратов на кожу головы и процедур будет недостаточно. Необходимо подойти комплексно к решению этого вопроса и уменьшить все факторы, которые негативно влияют на организм и способствуют поседению волос", — отмечает Ольга Пятун.

К факторам, которые способствуют поседению относят:

вредные привычки (курение, употребление алкоголя, наркотиков);

психоэмоциональное состояние (качество сна, стресс);

застои лимфы, ожирение;

накопление токсинов в межклеточном пространстве вследствие жизнедеятельности клеток;

пребывание на активном солнце (воздействие УФ и ИФА-лучей);

недостаток физической активности;

качество питания (несбалансированные приемы пищи);

загрязнение окружающей среды;

содержание пестицидов в продуктах питания;

оксидативная нагрузка;

дефицит железа, витаминов группы B (В12, В9), витамина Е и Н, аминокислот (тирозина, метионина, парааминобензойной кислоты), йода;

заболевания щитовидной железы, печени, желудочно-кишечного тракта, нарушение функции почек.

Как отсрочить этот процесс?

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"Правильный образ жизни, забота о состоянии организма, регулярные уходовые процедуры, правильно подобранный домашний уход и своевременное обращение к профессионалу залог не только хорошего самочувствия, но и сохранения красоты и молодости", — отмечает трихолог.

Как видите, основа молодости и красоты лежит в здоровом образе жизни, физической активности и правильном питании, поэтому если вы хотите быть красивой и здоровой, начните с ухода и заботы о себе.

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