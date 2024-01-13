Секреты немецкой кухни: необычный пивной суп с горчицей и сливками

Немецкий пивной суп – это традиционное блюдо, которое имеет глубокие корни в немецкой кулинарной культуре. Основой супа является пиво, что придает ему уникальный и неповторимый вкус.

Пивной суп считается старинным блюдом, которое на протяжении многих веков было популярно в Германии. Сегодня пивной суп можно найти как в традиционных немецких ресторанах, так и в меню современных заведений. Рецептом пивного супа поделился женский портал Ivona.

Этот суп – пример того, как алкогольные напитки могут быть использованы как важный ингредиент в приготовлении пищи, придавая блюдам уникальные вкусовые нотки.

Традиционно для приготовления пивного супа используют светлое или темное пиво в зависимости от региона и личных предпочтений повара. Рецепты пивного супа могут варьироваться в зависимости от региона Германии. Например, в некоторых рецептах используют яйца, добавляя их для получения более густой и кремовой текстуры.

Ингредиенты:

масло сливочное – 4 ст. л.;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 2 зубка;

мука – 1/4 стакана;

молоко – 1 стакан;

пиво – 450 мл;

горчица дижонская (зерновая) – 1 ст. л.

Приготовление

Шаг 1

Разогрейте сливочное масло в кастрюле. Добавьте мелко нарезанные морковь, чеснок и лук. Пассеруйте овощи до мягкости.

Шаг 2

Всыпьте в кастрюлю муку и хорошенько перемешайте и обжарьте до золотистого цвета.

Шаг 3

Постепенно вливайте молоко, интенсивно помешивая, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Шаг 4

Добавьте пиво и горчицу. Доведите суп до кипения, уменьшите огонь и варите до загустения.

Шаг 5

Снимите суп с огня, добавьте тертый твердый сыр и еще раз перемешайте.

Подавайте пивной суп горячим, посыпав свежей зеленью с хрустящим свежим хлебом. Вот и все! Простой, но очень вкусный и необычный немецкий пивной суп готов. Приятного аппетита!

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