Какие предметы в ванной комнате нужно регулярно чистить и чаще выбрасывать

Очевидно, что вы протираете унитаз, ванну и раковину, но наверняка есть множество мест в ванной и предметов, которыми вы, вероятно, пренебрегаете. А их нужно регулярно чистить и менять на новые.

Если вы стараетесь поддерживать чистоту в своей ванной комнате, то вы наверняка убираете там регулярно. Но скорей всего вы забываете, что некоторым местам и вещам стоит уделять больше внимания. Каким именно, пишет BHG.

Расчески и щетки

Ваши расчески щетки содержат в себе гораздо больше, чем просто волосы. Они также удерживают пыль, грязь, масла, средства для волос и даже пылевых клещей — а это не то, что вам нужно на чистых волосах. Ежедневно вытягивайте лишние волосы из расчески и мойте ее не реже одного раза в месяц.

Для очистки добавьте несколько капель шампуня в теплую воду и перемешивайте смесь до образования пены. Погрузите щетину в воду. Используйте чистую зубную щетку, чтобы почистить основание щетинок. Промойте чистой водой и оставьте расческу сохнуть на чистом полотенце щетиной вниз на ночь. Вы можете использовать тот же метод для чистки расчесок.

Коврики для ванной

Коврики для ванной могут покрыться плесенью, ведь вы становитесь на них мокрыми ногами и они постоянно находятся во влажной среде. Так что стирайте их регулярно. Если коврики можно стирать в стиральной машинке, то просто забросьте его туда и стирайте, как стирали бы полотенца.

Рекомендуется чистить коврики для ванной хотя бы раз в три-четыре недели. Частота замены коврика для ванной будет зависеть от его состояния: любой коврик для ванной с повреждениями или значительным износом следует заменить как можно скорее.

Мочалка из люфы

Независимо от того, сделаны ли они из натуральных или искусственных материалов, мочалки являются питательной средой для бактерий и плесени. Если вы предпочитаете мочалки из натурального материала вроде люфы, то меняйте ее минимум раз в месяц. Мочалки из пластика меняют каждые два месяца. Чтобы сохранить их (и себя) максимально чистыми и свободными от бактерий, сушите мочалки между использованиями, не используйте сразу после бритья и очищайте их еженедельно, замачивая их в разбавленном растворе отбеливателя на пять минут, а затем тщательно промывайте.

Ершики для унитаза

Ершики для унитаза выполняют одну из самых грязных работ, и их часто не чистят. Удалите грязь, погрузив щетку для унитаза в ведро, наполненное горячей водой и несколькими колпачками отбеливателя. Через час достаньте и промойте горячей водой. Когда он высохнет, вы сможете вернуть его в держатель, но мы рекомендуем вам почистить и его. Если положить чистый ершик для унитаза в грязный держатель, это сведет на нет всю вашу тяжелую и неприятную работу.

Кнопка унитаза

Большинство из нас регулярно чистят унитаз, но забывают про кнопку слива. Чтобы предотвратить распространение микробов, тщательно протирайте кнопку каждый раз, когда чистите унитаз.

Вытяжной вентилятор

Поверхности — очевидный выбор для ежедневной или еженедельной уборки ванной комнаты , но как насчет потолка? Вытяжные вентиляторы для ванной комнаты удаляют влагу из воздуха, что делает их основной мишенью для роста плесени и грибка, а также скопления пыли. При точечной очистке универсальное чистящее средство, распыленное на ткань из микрофибры, поможет удалить видимую грязь с крышки вентилятора. Для более глубокой очистки — один или два раза в год, в зависимости от интенсивности использования — вам потребуется снять крышку, чтобы пропылесосить лопасти вентилятора и вентиляционное отверстие.

Дозатор мыла

Вы используете его каждый день, чтобы поддерживать чистоту рук, но когда вы в последний раз хорошо чистили сам дозатор мыла? Смешайте теплую воду и несколько капель средства для мытья посуды, чтобы промыть стеклянный или пластиковый дозатор мыла. Для удаления остатков почистите его чистой зубной щеткой. Если у вас стеклянный дозатор мыла, вы также можете разместить его на верхней полке посудомоечной машины, чтобы продезинфицировать его. Промойте насос вручную теплой мыльной водой, при необходимости удалите засоры с помощью зубочистки.

Бритвенные лезвия

Если вы пользуетесь одноразовой бритвой, то сразу избавляйтесь от нее, как только на ней появятся следы ржавчины. Чтобы новая бритва оставалась чистой, тщательно промывайте ее после каждого использования и удаляйте волосы и крем для бритья, которые могли остаться между лезвиями. Протрите ее ватным тампоном, смоченным изопропиловым спиртом, и храните в сухом месте.

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