Понравится даже самым капризным: пицца-яичница на завтрак для детей
Блюдо, которым легко накормить даже тех детей, которые ни в какую не соглашаются позавтракать.
Накормить детей с утра – та еще задача. Легко решить эту проблему, приготовив быструю пиццу-яичницу. Оригинальная подача точно заинтересует детей, при этом они получат полезный и сытный завтрак, который наполнит их энергией с самого утра. Рецептом пицци-яичницы поделился кулинарный сайт Shuba.
Учитывайте, что готовить придется несколько порций, ведь и взрослые не откажутся от такого вкусного завтрака.
Ингредиенты:
- хлеб белый – 2 ломтика;
- сосиски – 1-2 шт;
- яйца куриные – 2 шт;
- сыр твердый – 50 г;
- растительное масло – 1 ст. л;
- соль – по вкусу;
- кетчуп – 1-2 ст.л;
- зелень – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Отрежьте два ломтика хлеба толщиной 1-1,5 см, удалите на них корочку и нарежьте на мелкие кубики.
Шаг 2
Нарежьте сосиски. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте на нем хлеб до золотистого цвета и сосиски.
Шаг 3
Взбейте яйца до однородного состояния. Приправьте их солью и добавьте в яйца мелко натертый сыр.
Шаг 4
Вылейте яичную смесь в сковородку с хлебом и сосисками. Накройте сковороду крышкой и протушите блюдо на маленьком огне в течение 10-15 минут.
Шаг 5
Затем переверните яичницу, подрумяньте вторую сторону, добавьте немного кетчупа.
Шаг 6
Порежьте мелко зелень и украсьте ей готовое блюдо, после чего подавайте к столу. Приятного аппетита!
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