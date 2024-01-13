Как знаки Зодиака наиболее лживы

Ложь, обман, искажение фактов — это качества, которые присущи каждому человеку. Иногда кто-то это использует, чтобы манипулировать другими, а иногда во благо, чтобы избежать конфликтов. Конечно, кто-то это делает намеренно, а некоторые даже не замечает этого. ⠀

Астролог рассказала, как некоторые люди определенных знаков могут врать и как это влияет на их собеседников. Развернутое объяснение всех знаков зодиака сделала таролог и маг с опытом, которая работает под псевдонимом Ракушка.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны, как правило, откровенны и прямолинейны, но могут лгать, чтобы получить преимущество или вытянуть свою шкуру из любой сложной ситуации. Они могут искажать факты, чтобы заслужить поддержку или повлиять на решения окружающих.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Телец считается верным и надежным знаком, но они также могут использовать манипулятивные тактики. Это может включать замалчивание или приукрашивание правды, чтобы достичь своих целей или избежать конфликтов.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы обладают хорошими коммуникативными навыками, но их связь с ложью часто связана с переменными настроениями. Они могут надуть факты или добавить некоторую фикцию к своим историям, в зависимости от того, как они себя чувствуют сейчас.

Раки (21 июня — 22 июля)

Раки обладают чувствительной натурой и способностью сочувствовать. Однако, иногда раки могут лгать с целью защиты себя или других от боли или неприятностей. Они могут умалчивать правду, искажать факты или даже создавать истории, чтобы сохранить гармонию, избежать конфликтов или защитить свою уязвимость. Раки могут лгать, когда считают, что это необходимо для сохранения эмоционального комфорта или стабильности своего окружения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы, как правило, любят быть в центре внимания, иногда они могут выдумывать или искажать факты, чтобы стать героями или поражать окружающих своими достижениями. Их ложь обычно связана с желанием сыграть главную роль в любой ситуации.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы, считаются аккуратными и детализированными людьми, но они также могут лгать, особенно когда сталкиваются со сложностями или слышат, что это может улучшить их положение. Они могут скрывать свои ошибки или искажать истину, чтобы сохранить свою репутацию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы, как правило, балансируют между двумя позициями и стараются избежать конфликтов. Они могут лгать, чтобы сохранить гармонию или избежать неприятностей. Это может означать изменение своих мыслей или сокрытие своих истинных чувств, чтобы избежать конфликта с окружающими.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы известны своей загадочностью и уверенностью. Они могут лгать, чтобы защитить свои тайны или сохранить контроль над ситуацией. Их ложь может быть прикрыта выдумкой или недостоверной информацией, которая помогает сохранить их власть и влияние.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы известны своей прямолинейностью и откровенностью, но иногда их слова могут превосходить реальность. Они могут добавлять элементы фантазии к своим историям или приукрашивать факты, чтобы сделать свои рассказы более интересными или захватывающими для слушателей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги считаются практичными и целеустремленными людьми, но их лживость может быть связана со стратегическим мышлением. Они могут использовать ложь как инструмент для достижения своих целей или сохранения своей репутации. Это может включать укрытие своих намерений или сокрытие информации от других.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи, как правило, открыты и непосредственны, но иногда они могут употреблять ложь как способ выражения своей независимости. Они могут скрывать свои истинные намерения или давать ложные обещания, чтобы избежать обязательств или связей, которые ограничивают их свободу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы известны своей эмоциональной чувствительностью и творческим мышлением. Их лживость может быть связана с желанием защитить себя от боли или потери. Они могут создавать воображаемые сценарии или скрывать свои истинные чувства, чтобы избежать конфликтов или неловких ситуаций.

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