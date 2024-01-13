Невероятно сочная квашеная капуста с яблоками: будет готова всего за три дня

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ищет необычные и в то же время здоровые варианты закусок. Кстати, такая капуста — отличный способ внести разнообразие в повседневное меню и порадовать себя и близких чем-то новеньким.

Когда захочется чего-то особенного на столе, обязательно попробуйте квашеную капусту с яблоками. Эта закуска — настоящий кулинарный хит, который поразит вас своим насыщенным и гармоничным вкусом. Яблоки придают капусте особый фруктовый акцент, делая ее не только ароматнее, но и полезнее. Этот рецепт, который опубликовал сайт Hyser, станет вашим фаворитом.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг;

яблоки – 250-300 г;

морковь – 80 г;

соль – 15 г;

перец душистый ямайский 1-3 горошины;

перец черный – 3-5 горошин;

гвоздика сушеная – 2 бутона;

Приготовление

Шаг 1

Удалите с капусты поврежденные листья и нарежьте ее тонкими полосками с помощью ножа, терку или шинковки. Поместите капусту в большую емкость.

Шаг 2

Очистите и натрите морковь на средней терке и добавьте к капусте. Приправьте овощи солью и аккуратно перемешайте, немного придавливая их руками, чтобы они пустили сок.

Шаг 3

Нарежьте яблоки на четвертинки, удалите сердцевину их слайсами.

Шаг 4

Положите примерно третью часть капусты и моркови в глубокую миску. Положите слой яблочных слайсов, добавьте несколько горошин черного и ямайского перца и бутоны сушеной гвоздики.

Повторит несколько раз слои капусту с морковью и яблок со специями.

Шаг 5

Накройте капусту тарелкой и поместите сверху пресс. Это может быть бутыль с водой. Поставьте емкость с капустой в темное место с комнатной температурой.

Шаг 6

Ежедневно в течение трех суток утром и вечером прокалывайте капусту деревянной шпажкой, чтобы выходили газы, образовавшиеся в результате брожения.

Шаг 7

Через три дня переложите квашеную капусту с яблоками в чистую емкость и уберите в холодильник.

Шаг 8

Готовую капусту можно приправить маринованным луком и нерафинированным подсолнечным маслом. Так будет еще вкуснее и полезнее.

Хоть приготовление капусты по этому рецепту – процесс для терпеливых кулинаров, но результат вполне достоин томительного ожидания. Приятного аппетита!

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