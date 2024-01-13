Топ-5 растений безопасных для ваших домашних питомцев

Обеспечьте безопасность своих пушистых друзей, выбрав одно из этих нетоксичных комнатных растений, которые придадут свежести вашему интерьеру. Ведь многие домашние растения могут быть ядовиты для кошек и собак.

Хотя комнатные растения могут добавить цвета и свежести комнате, многие виды могут быть токсичными для домашних животных, которые те покусают стебельки, или съедят пару листиков. К счастью, в мире существует достаточно растений, которые вы можете вырастить у себя дом и которые не нанесут вреда вашим питомцам. Об этом пишет BHG.

Эти пять растений технически безопасны для кошек и собак, но все же лучше исключить искушение и разместить все комнатные растения в недоступном для них месте. Ведь они могут опрокинуть на себя горшок и нанести себе травмы.

Но помните, тот факт, что растение нетоксично, не означает, что оно не вызовет боли в животе, если ваш питомец решит им перекусить.

Африканская фиалка

Африканские фиалки (saintpaulia ionantha) бывают разных фиолетовых и розовых оттенков, не требуют особого ухода и хорошо растут без яркого света.

Африканская фиалка Фото: Getty Images

Поддерживайте почву умеренно влажной и поливайте африканские фиалки, позволяя им впитывать влагу через дренажное отверстие горшка, чтобы не повредить листья и лепестки. Это цветущее комнатное растение может украсить даже самое маленькое пространство, поскольку большим оно не вырастает.

Суккуленты

Многие из самых популярных суккулентов не опасны для животных. Но учитывая их огромное разнообразие на рынке, лучше всего изучить каждое растение. Например, жадеитовое растение, которое мы знаем под народным названием "денежное дерево", токсично для собак. А они любят погрызть его сочные листья, в которых это африканское растение запасает воду.

Суккуленты

А так, большинство суккулентов очень удобны для выращивания дома. Они хорошо себя чувствуют при ярком свете, и их нужно поливать только раз в несколько недель.

Фаленопсис

Фаленопсис, или орхидея-бабочка, самая популярная орхидея для выращивания дома. Она довольно неприхотлива и часто радует хозяев яркими цветами.

Фаленопсис Фото: Pixabay

И она совершенно безопасна для кошек и собак. Единственное, что может нанести им вред – это почвенная смесь, потому для орхидей это кусочки коры. Собаки могут пожевать ее, или проглотить целиком, что вызовет проблемы с желудком. А так орхидеи очень удобны для дома. Они хорошо растут при любом свете и их надо поливать раз в неделю минимум.

Ароматные травы

Комнатные сады с травами — это простой способ придать свежий вкус домашним блюдам.

Ароматные травы

Но не все травы одинаковы, когда дело касается безопасности домашних животных. Такие как, как лаванда и орегано животным вредны, но базилик, шалфей и тимьян — комнатные растения, подходящие для домашних животных. Поместите травы на солнечную сторону и регулярно поливайте.

Салонная пальма

Вообще это растение называется Хамедорея изящная и оно родом из Южной Америки. Его перистые листья выглядят очень нарядно, а само оно достаточно неприхотливо.

Салонная пальма

Это нетоксичное растение для собак и кошек не требует особого ухода и является хорошей отправной точкой для новичков. Лучше всего растет при ярком непрямом освещении, но переносит и слабое освещение. Поливают его, когда верхний слой почвы подсыхает.

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