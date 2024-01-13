Изумительный вкус в каждом кусочке: рецепт нежного чизкейка
Чтобы полакомиться вкусным десертом, совсем не обязательно покупать дорогой сливочный сыр и выпекать чизкейк, соблюдая температурные режимы.
На приготовление этого чизкейка без выпечки уйдет примерно 30-40 минут. Но учитывайте, что десерт должен застыть. Для этого чизкейк должен простоять в холодильнике примерно 8-10 часов, так он приобретет изысканный вкуса, который точно понравится всем, кто его попробует. Рецептом шикарного чизкейка без выпечки поделился женский журнал Storinka.
Ингредиенты
- творог – 700 гр;
- печенье топленое – 350 гр;
- молоко сгущенное – 300 гр;
- желатин – 30 г;
- масло сливочное – 125 гр;
- сливки – 150 мл;
- сахар ванильный – 10 гр;
- молоко – 125 мл.
Приготовление
Шаг 1
Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки и поместите его в емкость. Растопите сливочное масло на водяной бане и добавьте его к крошке.
Шаг 2
Застелите разъемную форму для выпечки пищевой пленкой, переложите в нее смесь масла и печенья, разровняйте и плотно утрамбуйте.
Шаг 3
Высыпьте желатин в ковш или железную миску, залейте холодным молоком и дайте ему набухнуть в течение 10-15 минут.
Шаг 4
В чашу блендера поместите творог, ванильный сахар, сгущенку и масло. Взбейте все до однородного состояния.
Шаг 5
Подогрейте желатин на водяной бане и тонкой струйкой влейте его в творожную массу. Очень важно не дать желатину закипеть. Взбить смесь еще раз до полной до однородности и ее вылить в подготовленную форму с печеньем.
Шаг 6
Поставить десерт в холодильник на 8 часов, снять форму и удалить пищевую пленку.
Можно украсить чизкейк свежими ягодами и фруктами, цукатами или вареньем. Приятного аппетита!
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