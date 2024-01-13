Для уютного зимнего чаепития: нежный и ароматный лимонный кекс

Рецепт просто создан для любителей ароматной выпечки и цитрусовых, у которых мало свободного времени для готовки.

Лимонный кекс станет великолепным дополнением к утреннему кофе или вечернему чаю. Готовится десерт довольно быстро и очень легко.О том, как приготовить вкусный лимонный кекс, рассказал журнал Elegant Woman.

Ингредиенты

мука – 350 г;

яйца куриные – 6 шт;

масло сливочное – 200 г;

сахар – 250 г;

пудра сахарная – 2 ч.л;

разрыхлитель – 1,5 ч.л;

цедра 1 лимона;

сок лимона – 3 ст.л.

Важно: сливочное масло и яйца нужно предварительно достать из холодильника, они должны быть комнатной температуры.

Приготовление

Шаг 1

Взбейте яйца с помощью миксера или венчика вместе с половиной указанного количества сахара в пышную массу.

Шаг 2

Взбейте в другой емкости масло комнатной температуры и вторую половину сахара до однородного состояния. Добавьте цедру и сок лимона. Затем в несколько приемов добавьте муку с разрыхлителем и взбитые яйца.

Шаг 3

Выложите тесто в форму для выпечки.

Шаг 4

Разогрейте духовку до 180⁰С и выпекайте кекс около 45-55 минут. Проверьте готовность кекса, проткнув его деревянной шпажкой. Если она сухая, и к ней не липнет тесто, значит кекс пропекся хорошо.

Шаг 5

Присыпьте сахарной пудрой остывший кекс и нарежьте его на порционные куски.

Десерт получается очень нежным и вкусным с восхитительным цитрусовым ароматом.

Если вы хотите уменьшить выход готового изделия, тогда количество всех ингредиентов можно уменьшить в два раза. Приятного аппетита!

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