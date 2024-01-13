Для уютного зимнего чаепития: нежный и ароматный лимонный кекс
Рецепт просто создан для любителей ароматной выпечки и цитрусовых, у которых мало свободного времени для готовки.
Лимонный кекс станет великолепным дополнением к утреннему кофе или вечернему чаю. Готовится десерт довольно быстро и очень легко.О том, как приготовить вкусный лимонный кекс, рассказал журнал Elegant Woman.
Ингредиенты
- мука – 350 г;
- яйца куриные – 6 шт;
- масло сливочное – 200 г;
- сахар – 250 г;
- пудра сахарная – 2 ч.л;
- разрыхлитель – 1,5 ч.л;
- цедра 1 лимона;
- сок лимона – 3 ст.л.
Важно: сливочное масло и яйца нужно предварительно достать из холодильника, они должны быть комнатной температуры.
Приготовление
Шаг 1
Взбейте яйца с помощью миксера или венчика вместе с половиной указанного количества сахара в пышную массу.
Шаг 2
Взбейте в другой емкости масло комнатной температуры и вторую половину сахара до однородного состояния. Добавьте цедру и сок лимона. Затем в несколько приемов добавьте муку с разрыхлителем и взбитые яйца.
Шаг 3
Выложите тесто в форму для выпечки.
Шаг 4
Разогрейте духовку до 180⁰С и выпекайте кекс около 45-55 минут. Проверьте готовность кекса, проткнув его деревянной шпажкой. Если она сухая, и к ней не липнет тесто, значит кекс пропекся хорошо.
Шаг 5
Присыпьте сахарной пудрой остывший кекс и нарежьте его на порционные куски.
Десерт получается очень нежным и вкусным с восхитительным цитрусовым ароматом.
Если вы хотите уменьшить выход готового изделия, тогда количество всех ингредиентов можно уменьшить в два раза. Приятного аппетита!
Читайте также:
Нежное лакомство. Рецепт ванильных кексов
Тают во рту: рецепт очень нежных кексов с черным шоколадом и творогом
Вкусные кексы на сметане. Легкий рецепт от известного шеф-повара Евгения Клопотенко