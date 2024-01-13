Секреты идеального бисквита: сода и разрыхлитель не понадобятся

Приготовить воздушный бисквит можно даже без ингредиентов, которые все привыкли добавлять в тесто для того, чтобы корж хорошо поднялся при выпечке.

Чтобы испесь красивый и высокий бисквитный корж, важно не только правильно подобрать пропорции продуктов, но и придерживаться нескольких правил при приготовлении. Секретами приготовления пышного бисквита без соды и разрыхлителя поделился сайт Рixelinform.

Ингредиенты

мука – 130 г;

сахар – 150 г;

соль – 1 щепотка;

яйца – 4 шт.

Если вы захотите испечь шоколадный бисквит, который станет прекрасным дополнением к чаепитию, то добавьте к ингредиентам еще 30 г какао-порошка.

Приготовление

Классический рецепт бисквита предполагает отделение белков от желтков. Но этот рецепт хорош тем, что яйца добавляются в тесто без разделения.

Шаг 1

Тесто для бисквита не терпит ожиданий, поэтому заранее разогрейте духовку до 170-180⁰С и подготовьте форму для выпечки. Форму нужно смазать сливочный маслом и обсыпать мукой. Такая "французская рубашка" не даст бисквиту подгореть и позволит легко достать его из формы.

Шаг 2

Взбейте яйца, добавив в них щепотку соли, с помощью миксера или венчика. Взбивать придется долго, пока яичная масса не станет устойчивой пеной.

Шаг 3

Начинайте постепенно добавлять сахар в яйца и взбивайте яичную смесь до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Смесь должна посветлеть и увеличиться в объеме в 2-3 раза за счет воздуха.

Шаг 4

Если вы решили добавить какао, смешайте в отдельной емкости его с мукой. Просейте мучную смесь дважды. Затем постепенно добавляйте муку во взбитые яйца и очень аккуратно и тщательно перемешайте тесто лопаткой, переворачивая его снизу вверх.

Шаг 5

Готовое тесто перелейте в подготовленную форму и выпекайте в духовке примерно 25-35 минут.

Важно: духовка не должна быть холодной, иначе бисквит не поднимется. Также учитывайте, что первые 20 минут открывать дверцу духовки категорически нельзя, иначе бисквит "упадет" и будет безнадежно испорчен.

Готовый бисквит можно пропитать сиропом, посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю. Также его можно использовать для приготовления торта. Для этого корж нужно разрезать по высоте на две-три части и перемазать слои вашим любимым кремом.

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