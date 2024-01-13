Вкуснее "Цезаря": оригинальный и бюджетный салат с куриной грудкой
Изюминка этого салата — яичные блины, которые жарятся на сковороде, а затем нарезаются полосками. Это придает блюду интересный вкус и оригинальный вид.
Этот вкусный салат готовится очень просто и мгновенно исчезает со стола. Куриные грудки для салата будут гораздо сочнее и ароматнее, если их обжарить со специями, а не отварить в воде. Пикантности салату придает маринованный лук. Все компоненты отлично сочетаются между собой, создавая гармоничный вкус. Рецептом салата поделился портал Useti.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г;
- яйцо куриное – 4 шт;
- огурцы свежие – 1-2 шт;
- лук репчатый – 1 шт;
- молоко – 2-3 ст.л;
- майонез – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами. Замаринуйте лук, добавив уксус, немного горячей воды, сахар и соль, дайте ему постоять 15 минут.
Шаг 2
Куриное филе нарежьте на кубики или полоски шириной 1-1,5см. Обжарьте мясо на растительном масле. Приправьте его солью, перцем, можете добавить другие специи на свой вкус. На этом этапе важно не пересушить мясо, чтобы оно было сочным и мягким. Выложите обжаренное мясо на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Шаг 3
Добавьте в яйца молоко и специи. Взбейте смесь венчиком до однородного состояния. Смажьте поверхность разогретой сковороды маслом и пожарьте на ней яичные блинчики примерно по 1 минуте с каждой стороны до легкой золотистости. Должно получиться примерно 4-5 таких блинчиков. Остывшие блины нарежьте полосками шириной 1-1,5 см.
Шаг 4
Порежьте соломкой огурцы. Очищать их не нужно, если только они не горчат.
Шаг 5
Смешайте все подготовленные ингредиенты в глубокой миске, добавьте майонез, при необходимости посолите и поперчите. Все тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно распределился. Если вы желаете сделать салат менее калорийным, замените майонез сметаной.
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