Хачапури с зеленью за полчаса: ленивый рецепт вкусных лепешек
На приготовление ленивых хачапури уйдет не более 40 минут. Для рецепта подойдут любые сыр и зелень, которые вы любите.
Если вы хотите приготовить хачапури, но нет желания возиться с дрожжевым тестом, приготовьте ленивые хачапури на кефирном тесте, которые жарятся на сковороде. Это быстро, просто и максимально вкусно. На то, чтобы пожарить целую стопку ленивых хачапури, у вас уйдет всего полчаса. Рецепт ленивых хачапури опубликовал женский журнал Storinka.
Вместо кефира в рецепте можно использовать нежирную сметану. И, конечно, зелени вы можете взять любую на свой вкус. Сыр тоже можно взять такой, который вам больше нравится.
Ингредиенты:
- кефир – 300 мл;
- яйцо – 1 шт;
- твердый сыр – 150 г;
- мука – 100 г;
- сода – 0.5 ч.л;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- пучок укропа, петрушки и/или зеленого лука.
Приготовление
Шаг 1
Вбейте яйцо в кефир, приправьте солью и молотым черным перцем и хорошо перемешайте.
Шаг 2
Просейте муку вместе с содой, добавьте сыпучие продукты в яичную смесь. Тщательно размешайте тесто, чтобы не было комочков.
Шаг 3
Промойте выбранную вами зелень и нарежьте ее мелко. Натрите сыр на терке и добавьте в тесто.
Шаг 4
Жарьте ленивые хачапури на сухой разогретой сковороде под крышкой в течение 3-4 минут с каждой стороны.
Конечно, такое блюдо вкуснее всего есть горячим. Но если у вас останутся лишние ленивые хачапури их всегда можно разогреть в микроволновке. Приятного аппетита!
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