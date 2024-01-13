Ужин, достойный морских богов: невероятно ароматная рыба в томатном соусе

Рыба в томате великолепно сочетается с картофельным пюре, булгуром или рисом. Если же вы хотите сделать ужин более диетическим, подайте на гарнир бурый рис или пюре из зеленого горошка.

В принципе так можно готовить практически любую рыбу. Но особенно уместно это для нежирной морской рыбы, например хека или минтая, которая таким образом получает недостающую ей сочность. Рецептом поделился блог в своем аккаунте Facebook.

Ингредиенты:

рыба – 500-700 г;

морковь – 1 шт;

лук репчатый – 1 шт;

паста томатная – 2 ст. л;

соль – по вкусу;

сахар – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

лист лавровый – 2 шт;

перец черный горошком – 2-4 шт;

перец душистый ямайский – 2-4 шт;

масло растительное – для жарки;

мука пшеничная – для обвалки;

зелень – для украшения.

Приготовление

Шаг 1

Рыбу промойте, удалите у нее плавники и поделите ее на порционные куски. Приправьте солью и черным молотым перцем. Также можно добавить ваши любимые специи.

Шаг 2

Кусочки рыбы обваляйте в муке и обжарьте на разогретом растительном масле на сковороде с каждой стороны так, чтобы получилась золотистая хрустящая корочка.

Шаг 3

Очистите овощи. Лук нарежьте тонкими полукольцами, морковь натрите на крупной терке.

Шаг 4

Отдельно обжарьте нарезанные овощи в течение 3-5 минут. Затем добавьте томатную пасту и потушите зажарку еще 3-4 минуты. После этого влейте 1-1,5 стакана воды, добавьте все специи и сахар и соль. Тушите заправку для рыбы под крышкой еще в течение 10-15 минут.

Шаг 5

Выложите обжаренную рыбу к томатно-овощному соусу и доведите блюдо до кипения.

Такая рыба будет вкусной как сразу с огня, так и охлажденном виде. Приятного аппетита!

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