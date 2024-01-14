14 января 2024 года: День Нины - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя брать в долг деньги и принимать важные решения. Белые облака обещают мороз в этот день.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобной Нины. Преподобная Нина, святая православной церкви, была греческой христианкой, отправленной в III веке в Грузию святым апостолом Андреем. Согласно легенде, она сыграла ключевую роль в просвещении грузинского народа, проповедуя христианство и внедряя его в местные обычаи. Святая Нина также известна как чудотворец и мироточивая икона ее святости считается особым оберегом Грузии.

Что нельзя делать 14 января:

брать деньги в долг;

одалживать деньги;

принимать важные решения.

Народные приметы и поверья:

белые облака обещают мороз;

если деревья покрылись инеем — быть теплу;

если в морозный день пошел снег — к потеплению;

если утром ворона раскаркалась — к морозу;

петухи спозаранку закричали в морозный день — холод скоро отступит.

День ангела празднуют:

Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Геласий, Домн, Давид, Евсевий, Иеремия, Иван, Ипатий, Илья, Иосиф, Исаак, Исаия, Макарий, Марк, Маркелл, Моисей, Нина, Орион, Павел, Пафнутий, Прокл, Савва, Сергей, Стефан, Феодул.

Родились в этот день:

1883 год — Нина Риччи, французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci.

Также в этот день:

1794 год — Элизабет Хог Беннетт становится первой американской женщиной, которой успешно сделали кесарево сечение;

2010 год – часы Судного дня переводят на одну минуту назад.