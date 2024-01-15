Здоровье, энергия и фигура: 6 причин отказаться от белого хлеба и начать есть черный

Белый хлеб готовят из обработанной муки, что существенно снижает его пользу для здоровья, поэтому все больше людей выбирают более полезные варианты. К тому же, темные сорта хлеба помогут не только улучшить здоровье, но и поддерживать в норме вес.

Черный хлеб стал популярным как более полезный для здоровья сорт хлеба. Для многих это один из основных продуктов для завтрака, люди часто сочетают его с различными видами яиц, мяса или рыбы. Даже те, кто пытается похудеть, отказываются от белого хлеба, отдавая предпочтение черному. А все потому, что в основном его готовят из более полезной цельнозерновой муки. Каковы же преимущества употребления черного хлеба для здоровья? Об этом пишет Health Shots.

Черный хлеб — это тип хлеба, который обычно готовят из цельнозерновой муки, включающей отруби, зародыши и эндосперм ядра пшеницы, — говорит диетолог Экта Сингхвал .

Когда дело доходит до различных видов хлеба, то все споры возникают в основном вокруг черного и белого хлеба. Основное различие между черным и белым хлебом заключается в типе используемой муки. Черный хлеб изготавливается из цельнозерновой муки, которая содержит больше питательных веществ и клетчатки, а белый хлеб – из рафинированной муки. Таким образом, ему не хватает некоторых питательных элементов, содержащихся в цельном зерне.

Пищевая ценность черного хлеба

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По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), один кусок цельнозернового хлеба (43 грамма) содержит:

80 калорий;

170 мг натрия;

20 г углеводов;

95 мг калия;

3 г клетчатки;

4 г сахара;

5 г белка;

9,03 мг кальция;

1 мг железа.

Черный хлеб считается полезным для здоровья из-за его различных преимуществ.

Способствует здоровью пищеварения

По словам эксперта, черный хлеб содержит большое количество клетчатки, которая необходима для здоровья пищеварительной системы. Он увеличивает объем стула, поэтому помогает предотвратить запор.

Помогает контролировать вес

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Почему во время похудения лучше использовать черный хлеб? Да, это так, поскольку клетчатка в черном хлебе способствует насыщению, помогая контролировать вес.

Контролирует уровень сахара в крови

Клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови, замедляя всасывание глюкозы. Так что черный хлеб полезен и для диабетиков.

Обеспечивает энергию

Черный хлеб содержит углеводы, которые являются основным источником энергии для организма. "Они помогают поддерживать различные функции организма, особенно функцию мозга", — говорит диетолог Сингхвал.

Способствует восстановлению тканей

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Белок, содержащийся в черном хлебе, необходим для строительства и восстановления тканей, в том числе мышц. Он также играет роль в иммунной функции, выработке ферментов и синтезе гормонов.

Помогает в образовании гемоглобина

Железо — важный минерал, который можно найти в черном хлебе. Он необходим для образования гемоглобина, который отвечает за перенос кислорода в крови.

Добавление в свой рацион черного хлеба, который содержит все эти питательные вещества поможет укрепить ваше здоровье и улучшить самочувствие. Это также поможет предотвратить дефицит питательных веществ, но контроль порций является ключевым моментом, говорит диетолог. Как правило, сбалансированная диета включает в себя разнообразные продукты, и черный хлеб должен быть лишь частью этого разнообразия.

Как правильно есть черный хлеб?

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Черный хлеб сам по себе богат питательными веществами, но если вы едите его с большим количеством масла или варенья, то не сможете насладиться всеми его преимуществами.

Вот несколько здоровых способов его употребления:

Сочетайте черный хлеб с источниками нежирного белка, такими как яйца, птица или бобовые.

Добавьте к нему овощи, чтобы получить больше витаминов и минералов.

Выбирайте пасту из авокадо, так как полезные жиры в авокадо дополняют питательные вещества хлеба.

Выбирайте натуральную арахисовую пасту, чтобы получить больше белка и полезных жиров.

Покупая черный хлеб, всегда проверяйте этикетки и упаковку. Иногда производители при изготовлении черного хлеба используют нецельнозерновую или рафинированную муку.

Напомним, правильное хранение хлеба помогает не только избежать его быстрой порчи, но и экономит ваш бюджет, уменьшая количество пищевых отходов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые объяснили, почему вам все же следует навсегда исключить из своего рациона белый хлеб.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.