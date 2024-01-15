Выберите карту на картинке и узнайте, что для вас подготовила эта неделя января

Каждый из нас хоть раз мечтал заглянуть в свое будущее и узнать, что там подготовила судьба. Конечно это желание кратковременное, однако никто бы не отказался получить подсказку или намек от вселенной, что же там все-таки ждет. В современном мире существуют определенные методы, которыми человечество пытается узнать, чего же все-таки стоит ждать. Одним из таких является карты Таро.

Современные тарологи делают прогнозы на неделю, месяц и даже год. У кого-то эти предсказания сбываются, а кто-то вообще в это не верит. Поэтому предлагаем вам проверить это на себе. Специально для Фокуса таролог Екатерина Сербин сделала расклад карт на третью неделю января — с 15 по 21, и рассказала, что вас может ждать.

Для этого взгляните на четыре предложенные карты, интуитивно выберите ту, которая вам больше всего импонирует, а ниже смотрите, что это за карта и что она означает, принесет ли вам на этой неделе.

Что вас ждет на этой неделе?

Прогноз Таро на третью неделю января

Карта 1

Возможно на этой неделе придется бороться и не сдаваться. Постоять за себя. Отбросить сомнения и колебания. Смело браться за дело, даже если оно кажется почти безнадежным. Не отступать от своей позиции в принципиальных вопросах, вести праведную борьбу. Настойчиво работать над достижениями поставленных целей, несмотря на страх, разочарование и препятствия. Придерживаться выбранной стратегии и сохранять убежденность в своей правоте, даже если большинство не поддерживает. Но сами не идите в прямую конформацию, спор, конфликт.

Карта 2

Карта этой недели может говорить о возможностях, которые открываются на жизненном пути, однако эти перспективы могут не вызывать энтузиазма. Это могут быть непредсказуемые осложнения. Есть вероятность, что придется искать выход из положения, а пока нужна бдительность и готовность к любому развитию событий.

Присмотритесь к своему окружению, кто-то за вами следит, возможно не искренний и критикует вас за спиной.

Эта карта предлагает поработать головой. На данный момент есть все основания судить о проделанной работе. Результаты уже проявились, их надо увидеть и оценить.

Карта 3

Эта карта всегда предупреждает о чем-то совершенно новом, что готово ворваться в жизнь, и из-за этого может возникать хаос, однако обычно ничего опасного в этом нет.

Начало нового цикла жизни, любые новые дела, какой-то радикальный шаг. Это перекресток жизненных дорог, новый виток развития, чистая не потраченная энергия.

Вы догадываетесь, что дорога, на которую вы вступили, нелегкая, на ней есть неприятности и опасности, но что-то все же подсказывает, что они вас как-то обойдут и все будет хорошо, и пойдет только на пользу.

Карта 4

Эта карта говорит об отстаивании собственных интересов среди таких же умных как и вы. Это возможность сравнить свои возможности и способности с возможностями других. Вы можете оказаться в типичной среде не особо конструктивного форума — все со всеми конкурируют, и все со всеми не согласны, все равно не по-настоящему, а лишь "играя". Похоже произойдет полезный "мозговой штурм", в котором можно проверить свои идеи через споры с другими.

Действие этой карты имеет тенденцию преимущественно разворачиваться на работе, касаться карьеры. Ее основное значение — конструктивная критика, здоровая конкуренция. В ней есть вызов и напряжение. Она предлагает испытать свою силу, волю, навыки, таланты, знания в соревновании с другими. Это может быть экзамен или защита диплома, участие в каком-то соревновании, конкурсе, вообще переживание ситуаций, опыт которых пригодится в будущем.

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