Рецепт приготовления пышных пампушек с чесноком всего за 20 минут

Что может быть вкуснее свежего украинского борща с пухлыми пампушками с чесноком, конечно ничего. Пампушки с чесноком — это традиционный украинский заменитель хлеба, который идеально подходит, как с борщом, так и супом, или просто как самостоятельная еда.

Конечно рецептов приготовления пончиков с чесноком существует несколько десятков и каждый из них по особому вкусный. Однако кто-то тратит на это час, а кому-то достаточно 20 минут. Поэтому смотрите рецепт, который предложил шеф-повар с опытом Александр Огородник, в котором он готовит пышные пончики за 20 минут, которые еще три дня не теряют свою форму.

Ингредиенты

25 граммов сахара;

50 граммов сливочного масла;

350 миллилитров молоко;

7 граммов сухих дрожжей;

500 граммов муки;

10 граммов соли;

2 желтка;

2 зубчика чеснока;

петрушка;

соль/перец;

1 столовая ложка воды.

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Способ приготовления

Шаг 1

Начинаем с приготовления опары. Для этого нам нужно подогреть молоко, чтобы оно было теплым. Масло разогреть до жидкой консистенции. В большой миске соединить теплое молоко, растопленное масло, дрожжи и сахар. Тщательно перемешать, чтобы сахар растворился.

Стоит отметить, что температура молока должна быть не более 35 градусов.

Шаг 2

Накрываем пленкой и оставляем опару на 15 минут, чтобы появилась пенка. Это будет означать, что дрожжи работают.

Шаг 3

Предварительно просеиваем муку. Добавляем соль. Смешиваем до однородности и добавляем наше молоко с дрожжами. Смешиваем до однородной массы.

Шаг 4

Далее необходимо вымешать тесто в течение 10 минут. Для этого смазать руки растительным маслом, выложите тесто на поверхность для замешивания и поработайте 10 минут. После перемещаем тесто снова в миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 1 час в теплом месте. Это время нужно, чтобы тесто выросло в три раза.

Шаг 5

Далее берем форму для запекания, застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Переходим к формированию пончиков.

Шаг 6

Сформируйте из всего теста ровные шарики, ориентировочно по 80 граммов. Из указанного количества ингредиентов получится 12-14 пончиков.

Шаг 7

Выложите пончики на форму для запекания. Накройте пленкой и оставьте на 40-60 мин (чтобы тесто снова выросло).

Шаг 8

Достаньте пончики, которые уже увеличились втрое и смажьте их взбитым желтком.

Шаг 9

Разогреть духовку на 170 градусов, отправить готовиться пончики на 15-18 минут.

Для проверки на готовность, проткните пончики спичкой или зубочисткой (должен быть сухим).

Шаг 10

Натрите чеснок, добавьте порезанную петрушку, соль и перец и немного водички и полейте этим ваши пончики.

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