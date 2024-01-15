Брокколи с курицей и грибами в духовке: рецепт сытного ужина без лишних хлопот
Брокколи с курицей — не только вкусно, но и красиво выглядит на тарелке, благодаря яркому цвету брокколи и золотистой корочке курицы и грибов. Блюдо идеально подходит для тех, кто следит за здоровьем. А также отлично сочетается с легкими салатами или свежим хлебом.
Блюдо из брокколи с курицей и грибами в духовке — это прекрасный выбор для здорового и вкусного обеда или ужина. Сочетание нежного мяса курицы, ароматных грибов и полезной брокколи создает богатый вкус и прекрасно подходит для семейных трапез и праздничного стола, пишет Rud.
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- брокколи — 300 г;
- шампиньоны — 200 г;
- сливки 10–15% — 200 мл;
- твердый сыр — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло оливковое — 2 столовые ложки;
- соль, перец — по вкусу;
- приправы для курицы — по желанию.
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Приготовление
Шаг 1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите и обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки. При желании добавьте приправы для курицы.
Шаг 2. Грибы нарежьте пластинками и также обжарьте до готовности.
Шаг 3. Брокколи разделите на соцветия и бланшируйте в подсоленной воде 2–3 минуты, затем обдайте холодной водой.
Шаг 4. В глубокую форму для запекания выложите слоями курицу, грибы и брокколи.
Шаг 5. Сливки смешайте с измельченным чесноком, солью и перцем, залейте этой смесью блюдо.
Шаг 6. Посыпьте все тертым сыром и запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 20–25 минут, пока не образуется золотистая корочка.
Шаг 7. Готовое блюдо достаньте из духовки и дайте немного остыть.
Шаг 8. Подавайте брокколи с курицей и грибами горячими, украсив зеленью для свежести вкуса.
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