Брокколи с курицей и грибами в духовке: рецепт сытного ужина без лишних хлопот

Брокколи с курицей — не только вкусно, но и красиво выглядит на тарелке, благодаря яркому цвету брокколи и золотистой корочке курицы и грибов. Блюдо идеально подходит для тех, кто следит за здоровьем. А также отлично сочетается с легкими салатами или свежим хлебом.

Блюдо из брокколи с курицей и грибами в духовке — это прекрасный выбор для здорового и вкусного обеда или ужина. Сочетание нежного мяса курицы, ароматных грибов и полезной брокколи создает богатый вкус и прекрасно подходит для семейных трапез и праздничного стола, пишет Rud.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

брокколи — 300 г;

шампиньоны — 200 г;

сливки 10–15% — 200 мл;

твердый сыр — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

масло оливковое — 2 столовые ложки;

соль, перец — по вкусу;

приправы для курицы — по желанию.

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Приготовление

Шаг 1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите и обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки. При желании добавьте приправы для курицы.

Шаг 2. Грибы нарежьте пластинками и также обжарьте до готовности.

Шаг 3. Брокколи разделите на соцветия и бланшируйте в подсоленной воде 2–3 минуты, затем обдайте холодной водой.

Шаг 4. В глубокую форму для запекания выложите слоями курицу, грибы и брокколи.

Шаг 5. Сливки смешайте с измельченным чесноком, солью и перцем, залейте этой смесью блюдо.

Шаг 6. Посыпьте все тертым сыром и запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 20–25 минут, пока не образуется золотистая корочка.

Шаг 7. Готовое блюдо достаньте из духовки и дайте немного остыть.

Шаг 8. Подавайте брокколи с курицей и грибами горячими, украсив зеленью для свежести вкуса.

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