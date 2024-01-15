Нежное песочное печенье на сметане: домашнее лакомство для всей семьи
Это печенье станет прекрасным дополнением к чаю и создаст атмосферу тепла и уюта в вашем доме.
Рассыпчатое нежное песочное печенье на сметане обязательно станет одним из ваших любимых. Такое угощение идеально подходит для уютных семейных чаепитий. Готовится печенье очень легко и просто. Рецептом песочного печенья на сметане поделился женский журнал Storinka.
Ингредиенты:
- мука – 300 г;
- сливочное масло (холодное) – 150 г;
- сметана 20% – 150 г;
- сахар – 30 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- ванильный сахар – 5 г.
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Приготовление
Шаг 1
В просеянную муку добавьте сахар, разрыхлитель и ванильный сахар, затем тщательно перемешайте. Натрите холодное масло на терке, постоянно перемешивая его с мукой.
Шаг 2
Добавьте сметану и быстро замесите тесто. Сформируйте тесто в комок, положите в пакет и отправьте на 20 минут в холодильник.
Шаг 3
Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности до толщины 6-8 мм. Вырежьте печенье при помощи формочек. Соберите обрезки теста, снова раскатайте и вырежьте печенье. Повторите это до использования всего теста.
Шаг 4
Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 190 градусов духовке в течение 15 минут до золотистого цвета. После остывания печенья посыпьте его сахарной пудрой.
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