Нежное песочное печенье на сметане: домашнее лакомство для всей семьи

Это печенье станет прекрасным дополнением к чаю и создаст атмосферу тепла и уюта в вашем доме.

Рассыпчатое нежное песочное печенье на сметане обязательно станет одним из ваших любимых. Такое угощение идеально подходит для уютных семейных чаепитий. Готовится печенье очень легко и просто. Рецептом песочного печенья на сметане поделился женский журнал Storinka.

Ингредиенты:

мука – 300 г;

сливочное масло (холодное) – 150 г;

сметана 20% – 150 г;

сахар – 30 г;

разрыхлитель – 10 г;

ванильный сахар – 5 г.

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Приготовление

Шаг 1

В просеянную муку добавьте сахар, разрыхлитель и ванильный сахар, затем тщательно перемешайте. Натрите холодное масло на терке, постоянно перемешивая его с мукой.

Шаг 2

Добавьте сметану и быстро замесите тесто. Сформируйте тесто в комок, положите в пакет и отправьте на 20 минут в холодильник.

Шаг 3

Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности до толщины 6-8 мм. Вырежьте печенье при помощи формочек. Соберите обрезки теста, снова раскатайте и вырежьте печенье. Повторите это до использования всего теста.

Шаг 4

Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 190 градусов духовке в течение 15 минут до золотистого цвета. После остывания печенья посыпьте его сахарной пудрой.

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