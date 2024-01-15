Вместе или с дефисом: как пишется слово "онлайн" (видео)

Языковед отметил, что с дефисом пишутся только слова, которые могут самостоятельно употребляться. Например, "бізнес-план".

Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно писать слово "онлайн". Об этом известный педагог рассказал в одном из своих мини-уроков.

Зрительница спросила языковеда, как пишется относительно новое для нас слово "онлайн" — вместе или с дефисом.

Александр Авраменко ответил, что с дефисом пишутся только слова, которые могут самостоятельно употребляться (бізнес-план, піар-акція). А "онлайн" пишется слитно, поскольку слов "он" и "лайн" в украинском языке нет.

Впрочем, "онлайн-трансляція", "онлайн-режим". А после существительного отдельно: "трансляція онлайн", "режим онлайн".

Те же правила касаются слова "офлайн".

Читайте также:

Александр Авраменко предложил упражнение для искоренения суржика.

Как на украинском сказать "С легким паром".

Как правильно отвечать на вопрос "Котра година?"

Александр Авраменко

Александр Авраменко — это украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

Читайте также:

Как правильно говорить о передвижении транспортом.

Почему во Львове существует "Руська" улица.

Почему нельзя говорить "вірне рішення".