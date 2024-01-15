Фриттата с помидорами, болгарским перцем и моцареллой: вкуснейший завтрак или ужин

Классическая фриттата с помидорами, болгарским перцем и моцареллой — это итальянское блюдо, которое идеально подходит как для сытного завтрака, так и для легкого ужина.

Фриттата с сочными помидорами, болгарским перцем и нежным сыром моцарелла обладает не только богатым вкусом, но и привлекательным видом благодаря ярким цветам овощей и золотистой корочке. Болгарский перец заряжает витамином С. А помидоры улучшают умственную активность — именно то, что нужно с утра, пишет Rud.

Ингредиенты:

яйца — 6 штук;

помидоры — 2 штуки;

болгарский перец — 1 штука;

моцарелла — 100 г;

молоко — 50 мл;

соль, перец — по вкусу;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

зелень (базилик, петрушка) для декорирования.

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Приготовление:

Шаг 1. Взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 2. Нарежьте помидоры и болгарский перец на небольшие кусочки, моцареллу нарежьте кубиками или разорвите на небольшие кусочки.

Шаг 3. В сковороде, подходящей для использования в духовке, разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем овощи до мягкости.

Шаг 4. Вылейте смесь яиц и молока на овощи в сковороде, равномерно распределите кусочки моцареллы.

Шаг 5. Готовьте на среднем огне до тех пор, пока края фриттаты не начнут застывать, затем поставьте сковороду в предварительно разогретую до 180°C духовку и запекайте 10-15 минут до золотистой корочки.

Шаг 6. Готовую фриттату аккуратно выложите на блюдо, украсьте свежей зеленью.

Подавайте фриттату теплой, нарезав на порционные куски. Это блюдо прекрасно сочетается с свежим хлебом или легким салатом.

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