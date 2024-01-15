Почему нельзя говорить "рівень інфляції складає" (видео)

Языковед отметил, что складывать можно вещи в шкаф, экзамен. А когда речь идет о количестве, следует употреблять другое слово.

Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл разницу между словами "складати" и "становити". Об этом языковед рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

Для начала он привел пример предложения с ошибкой: "Після війни ветерани та їхні родичі складуть 10% населення України".

Впрочем, складывать можно вещи в шкаф, экзамен. А когда речь идет о количестве, то следует употреблять слово "становити". Например, "населення Києва становить близько 3 мільйонів людей", "рівень інфляції становить…"

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — это известный украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

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