Почему нельзя говорить "рівень інфляції складає" (видео)
Языковед отметил, что складывать можно вещи в шкаф, экзамен. А когда речь идет о количестве, следует употреблять другое слово.
Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл разницу между словами "складати" и "становити". Об этом языковед рассказал в одном из своих экспресс-уроков.
Для начала он привел пример предложения с ошибкой: "Після війни ветерани та їхні родичі складуть 10% населення України".
Впрочем, складывать можно вещи в шкаф, экзамен. А когда речь идет о количестве, то следует употреблять слово "становити". Например, "населення Києва становить близько 3 мільйонів людей", "рівень інфляції становить…"
Читайте также:
Как правильно говорить о передвижении транспортом.
Почему во Львове существует "Руська" улица.
Почему нельзя говорить "вірне рішення".
Александр Авраменко — это известный украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.
Читайте также:
Александр Авраменко предложил упражнение для искоренения суржика.
Как на украинском сказать "С легким паром".
Как правильно отвечать на вопрос "Котра година?"