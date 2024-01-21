Запеканка из картофеля, говяжьего фарша и грибов: рецепт сытного и вкусного ужина
Запеканка получается не только вкусной, но и аппетитно выглядит, благодаря золотистой корочке на верху. Для приготовления этого блюда понадобятся самые простые продукты.
Запеканка из картофеля, говяжьего фарша и грибов — идеальный выбор для сытного семейного ужина. Это блюдо сочетает в себе нежный картофель, ароматный фарш и сочные грибы, образуя идеальное сочетание вкуса и текстуры, которое понравится всей семье, пишет Rud.
Ингредиенты:
- картофель — 500 г;
- говяжий фарш — 300 г;
- шампиньоны — 200 г;
- лук — 1 головка;
- чеснок — 2 зубчика;
- сливки — 100 мл;
- твердый сыр — 100 г;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень для украшения.
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Приготовление:
Шаг 1. Картофель очистите, нарежьте кружочками и отварите до полуготовности в подсоленной воде.
Шаг 2. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте фарш и обжаривайте до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 3. Грибы нарежьте пластинками и обжарьте на отдельной сковороде до готовности.
Шаг 4. В форму для запекания выложите слоями картофель, фарш с луком и грибы. Повторите слои.
Шаг 5. Сливки смешайте с измельченным чесноком, солью и перцем, залейте этой смесью запеканку.
Шаг 6. Посыпьте сверху тертым сыром и запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 20-25 минут до золотистой корочки.
Шаг 7. Готовую запеканку выньте из духовки и дайте немного остыть.
Шаг 8. Подавайте запеканку, украсив свежей зеленью.
Эта запеканка из картофеля, говяжьего фарша и грибов — отличный вариант для обеда или ужина, сочетающий в себе классические ингредиенты и богатство вкуса. Она наверняка станет любимым блюдом в вашем семейном меню.
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