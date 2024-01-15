Оладьи на кефире: рецепт простого и быстрого блюда

Такие оладьи получаются очень пышными и мягкими. Их можно есть со сметаной, вареньем, медом.

Оладьи – одно из наиболее простых и быстрых блюд, которые с одинаковым успехом можно приготовить как на завтрак, так и на протяжении дня. Они одинаково вкусны со сметаной и с вареньем, поэтому даже дети будут есть их с удовольствием. Предлагаем приготовить оладьи на кефире по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук.

Оладьи на кефире

Ингредиенты:

кефир 2,5% – 500 мл;

яйцо – 1 шт;

сахар – 0,5 ст. л;

соль – 1/3 ч. л;

сода – 1/2 ч. л;

мука – 350 гр;

растительное масло для жарки.

Читайте также:

Лакомство к завтраку: рецепт вкусных кофейных блинчиков

Мини-оладушки: рецепт аппетитного перекуса для детей и взрослых

Хрустящие блины-паутинки: простой способ разнообразить привычное блюдо

Способ приготовления:

Кефир комнатной температуры смешать с яйцом, сахаром и солью, перемешать, чтобы соль и сахар растворились. Просеять сюда же муку с добавленной в нее содой снова все хорошо перемешать до однородности, чтобы не было комочков. Накрыть полотенцем и оставить тесто на 20-30 минут. Больше тесто не мешать ни разу!

Разогреть масло в сковороде на огне ниже среднего. Масла в сковороде должно быть достаточно, где-то примерно на 1 сантиметр. Тесто, не перемешивая, выкладывать ложкой на сковородку, обжаривать оладьи с обеих сторон до золотистости, после чего выложить их на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Читайте также:

Шоколадные блинчики с вишней и сыром: рецепт изысканного десерта

Просто и изысканно: рецепт рисовых блинчиков с красной рыбой

Тыквенные блинчики с корицей: лучшее, что можно предложить на завтрак