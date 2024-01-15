Марго Робби показала стильный нюдовый маникюр (фото)
Для церемонии Critics Choice Awards звезда фильма "Барби" выбрала нюдовое нейтральное покрытие, отказавшись от дизайна и камней. Том Бачик показал результаты своей работы.
Австралийская актриса Марго Робби показала стильный нюдовый маникюр на январь-февраль 2024 года. Снимком своей новой работы делится нейл-мастер Том Бачик в Instagram.
Для церемонии вручения наград Critics Choice Awards звезда фильма "Барби" выбрала нюдовое нейтральное покрытие, отказавшись от дизайна и камней.
"Тональный манекен для Марго Робби. Нашим вдохновением для ногтей был гламур без усилий. Мы хотели, чтобы ногти были тональными к ее коже, чтобы помогали сузить ноготь и удлинить пальцы, почти манекен", — написал известный голливудский мастер.
Дополнением к свежему покрытию стало роскошное кольцо на левой руке Марго Робби.
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