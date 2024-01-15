Топ-5 самых простых для выращивания домашних растений

Эти комнатные растения, не требующие особого ухода, добавят свежести в ваш дом. И за ними очень просто ухаживать.

Вам не нужно быть экспертом по комнатным растениям, чтобы озеленить свое жилище. Этим растениям, не требующим особого ухода требуется лишь время от времени немного воды. Так что с ними справится даже начинающий ботаник. Так что смело добавляйте в свой дом немного свежей зелени. Эти растения будут процветать в вашем доме независимо от уровня вашего мастерства. Какие растения выбрать, советует BHG.

Диффенбахия

Несколько близкородственных видов имеют название диффенбахия; у всех них стебли, похожие на тростники, и пышная зеленая листва с белыми или кремовыми оттенками. Его большие зелено-белые листья придают тропический оттенок любой комнате вашего дома, особенно если вы поместите их в кашпо в виде корзины

Диффенбахия

Условия выращивания: освещенность от низкой до средней; избегайте низких температур; поддерживайте равномерную влажность

Но помните, все части этого растения токсичны.

Змеиное растение

Это легкое суккулентное растение кажется почти неубиваемым. Змеиное растение, или сансевиерия отлично слабый свет и ей не требуется много воды. При этом выглядит это растение прекрасно.

Змеиное растение

Условия выращивания: от слабого до яркого света; избегайте низких температур; дайте поверхности почвы высохнуть между поливами.

Но помните, сансевиерия токсична для человека и домашних животных.

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Филодендрон

Филодендрон с сердцевидными листьями выглядит очень привлекательно за свет своих сердцевидных листьев и длинными лозами. Кроме того, он хорошо адаптируется к местам с низкой освещенностью и не возражает, если вы забудете его полить один или два раза. Его также можно посадить в кашпо и подвесить у окна.

Филодендрон

Условия выращивания: от слабого до яркого света; избегайте низких температур; дайте поверхности почвы высохнуть между поливами.

Помните, все части этого растения токсичны. Так что не давайте животным жевать листья.

Паучье растение

Паучье растение, или хлорофитум — одно из самых узнаваемых комнатных растений. Мы его видели в домах, офисах и даже классных комнатах в школе. Эти нетребовательные красавицы распускают ремневидные, изогнутые листья, которые придают им веселый и привлекательный вид. Как только растения становятся достаточно большими, на концах длинных стеблей начинают образовываться детские растения, которые легко укоренить в собственных горшках. У некоторых разновидностей простые зеленые листья, а некоторые украшают кремовые или белые полосы.

Паучье растение

Условия выращивания: свет от среднего до яркого; избегайте низких температур; поддерживайте почву равномерно влажной.

Каучуковое дерево

Классическое комнатное растение, каучуковое дерево, или фикус эластичный, получило свое название из-за липкого молочного сока, который оно выделяет из порезов. Со временем оно может вырасти в большое дерево, но вы можете легко сохранить его миниатюрным, обрезая длинные стебли, в результате чего оно разветвится в многоствольный кустарник. Его большие, темно-зеленые, блестящие листья всегда бросаются в глаза, особенно на растениях большого размера, и вы можете найти сорта с пестрыми листьями.

Каучуковое дерево

Условия выращивания: свет от среднего до яркого; температура не ниже 15 градусов; дайте поверхности почвы высохнуть между поливами.

Но помните, при всей привлекательности этого растения, его молочно-белый сок ядовит.

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